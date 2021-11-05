Gaziantep'te 6 aylık köpeğin ayağını ve kulaklarını kestiler

Sağ arka ayağı ile iki kulağının kesildiği 6 aylık köpek, hayvanseverler tarafından bulundu. Tedavi için veterinere teslim edilen köpeğin, ayak kısmı kesilen bacağının kangren olduğu tespit edildi.

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesi kırsal Kasaba Mahallesi'nde bir köpek, sağ ayağı ve kulakları kesilmiş halde bulundu.

Hayvanseverler yaralı halde buldukları köpek hakkında, Gaziantep Canlı Hayatı İyileştirme Derneği'ni arayarak bilgi verdi.

İlçeye gelen dernek üyeleri köpeği teslim alarak veterinere götürürken, ayak kısmı kesilen köpeğin bacağının kangren olduğu belirlendi.

Köpeğin tedavisini yapan veteriner hekim Gizem Yıldırım Akdemir yaptığı açıklamada, gerçekleştirilecek olan ameliyatla köpeğin bacağının kurtarılamaması durumunda protez takılacağını söyledi.

"VAHŞİCE YAPILMIŞ BİR ŞEY BU"

Köpeğin ciddi sağlık problemlerinin olduğunu belirten Akdemir, "Bu yavrumuzun tespitlerimize göre ayağı kesilmiş. Yine kesilen bacakta boğumlar fark ettik. Ayağı kesildikten sonra çok kan kaybedince muhtemelen kanamayı durdurmak için ip ya da tel ile bağlanmış.

Vahşice yapılmış bir şey bu. Yavru köpeğimizin ayağı muhtemelen balta veya bıçak ile kesilmiş. Kesilen yer bağlandığı için köpeğimiz kangren olmuş.

Bacağın kangren olan kısmını kesmek zorunda kalabiliriz. Böyle olursa protez takma ihtimalini değerlendireceğiz. Yaklaşık 6 aylık olan köpeğin kulakları kesilmiş" diye konuştu.

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"KULAKLARI VE AYAĞI KESİLDİKTEN SONRA SOKAĞA ATILMIŞ"

Köpeği teslim alarak tedavisini yaptıran Canlı Hayatı İyileştirme Derneği yöneticilerinden Cemal Güneş, "Bu yavrumuzu ihbar üzerine bulduk. Yavru köpeğimizi ayağı ve kulakları kesilerek sokağa atılmış halde görünce hemen durumu Gaziantep Barosu Hayvan Hakları komisyonu Veteriner Hekimler Odası’na ilettik. Hep birlikte bu konunun takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

Gaziantep Veteriner Hekimler Odası Başkanı Meltem Peri ise hayvanlara uygulanan şiddetin sonlanmasını istedi.

"BİRİLERİ TARAFINDAN CANI ACITILMIŞ"

Oda olarak yavru köpeğin tedavi sürecini yakından takip edeceklerini anlatan Peri, "Bu yavrumuza dışarıdan bir müdahale söz konusu. Birileri tarafından canı acıtılmış. Hukuki olarak bunu yapan kişinin cezalandırılmasını istiyoruz." dedi.

Bu arada güvenlik güçleri, köpeğe işkence uygulayan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.