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    Gaziantep'te 6 çocuk babası taksiciyi durakta öldürdüler

    Taksi durağındaki kavgada 6 çocuk babası taksici, av tüfeğiyle öldürülürken 2 kişi de yaralandı. Olayla ilgili 5 kişi ise gözaltına alındı.
    • 04.08.2022 - 12:51
    • Güncelleme : 04.08.2022 - 12:55
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    Gaziantep'te 6 çocuk babası taksiciyi durakta öldürdüler

    Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Perilikaya Mahallesi'nde büfe işleten 6 çocuk babası Ömer Tamer (36), satın aldığı taksi ile boş zamanlarında işe çıkmaya başladı.

    İddiaya göre, Tamer ile büfeye yakın taksi durağındaki kişiler aralarında tartışma çıktı.

    Durakta kanlı kavga

    Bir süre sonra Tamer, bu kez arkadaşları ile gece durağa gelip, kavga etti.

    Bu sırada ateşlenen av tüfeğinden çıkan saçmalar, Ömer Tamer ile 2 kişiye isabet etti.

    Gaziantep te 6 çocuk babası taksiciyi durakta öldürdüler #1

    Hastanede can verdi

    İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Sağlık ekiplerince Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ömer Tamer, hayatını kaybetti.

    Tamer'in cenazesi, otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi.

    Gaziantep te 6 çocuk babası taksiciyi durakta öldürdüler #2

    5 şüpheli gözaltına alındı

    Diğer 2 yaralının ise hastanedeki tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

    DHA’nın haberine göre 5 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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