Gaziantep'te 6 kişinin öldüğü kazada kamyon şoförü tutuklandı Gaziantep'te 6 kişinin ölümü, 16 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan kazanın ardından gözaltına alınan kamyon şoförü, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

Freni patlayan kamyon ölüm saçtı..

Dün akşam saatlerine doğru Gaziantep-Nurdağı Karayolu Sakçagözü Mahallesi'nde meydana iddiaya gelen kazada, freni patlayan Tahsin Ergin idaresindeki 27 YC 694 plakalı moloz yüklü kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen 27 MC 1015 plakalı minibüs ile 34 UZ 7893 ve 27 AHU 776 plakalı otomobillere çarptıktan sonra devrildi.

6 kişi hayatını kaybetti

Feci kazada, minibüs içerisinde bulunan yabancı uyruklu anne Fikret Raşit (54), kızları Ela Alluş (25), Beyen Alluş (24) ve Feride Alluş (17) ile Ahmed Alluş (2) ve Hüseyin Abdo (26) isimli 6 kişi hayatını kaybetti.

Kazada hayatını kaybeden anne ve üç kızı ile diğer 2 kişi, İslahiye ilçesinde yan yana kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Kamyon şoförü tutuklandı

Feci kazada yaralanan ve olay sonrası Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kamyon şoförü Tahsin Ergin, tamamlanan tedavisinin ardından sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Kamyon şoförü, gözaltındaki işlemlerinden sonra sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturmanın ise sürdüğü öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)