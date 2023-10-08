Gaziantep'te 6 kişinin öldüğü kazada, kamyon şoförü tutuklandı Cuma günü Gaziantep'te meydana gelen kazada bir kamyon, 3 araca çarparak faciaya neden olmuştu. Gözaltındaki kamyon şoförü Tahsin Ergin, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Gaziantep'te, bir kamyon freninin boşalmasıyla ışıklarda bekleyen 2 otomobil ile 1 kamyona çarparak 6 kişinin ölümüne 15 kişinin de yaralanmasına yol açmıştı.

Kamyonun şoförü Tahsin Ergin, olayın ardından gözaltına alınmıştı. Yapılan tahkikatın ardından kazaya neden olan kamyon şoförü tutuklandı.

Cuma günü akşam saatlerinde, Nurdağı ilçesine bağlı Sakçagözü Mahallesi yakınlarında Tahsin Ergin yönetimindeki kamyon, freninin boşalmasıyla kontrolden çıkarak bir otomobile çarpıp devrildikten sonra sürüklenerek bir başka otomobil ve Suriyelilerin bulunduğu minibüse çarptı.

6 kişi öldü 15 kişi yaralandı

Kazada minibüste bulunan ve deprem nedeniyle gittikleri Nizip ilçesinden yeniden İslahiye ilçesine döndükleri öğrenilen Fikret Raşit (56) ile kızları Ela (25), Beyen (24), Feride (17), torunu Ahmed Alluş (2) ile akrabaları Hüseyin Abdo (24) yaşamını yitirdi, aralarında kamyon şoförü Tahsin Ergin'in de bulunduğu 16 kişi yaralandı.

Kamyon şoförü önce gözaltına alındı

Kazada yaralandıktan sonra Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan kamyon şoförü Tahsin Ergin, tedavisinin tamamlanmasının ardından jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

"Fren boşaldı ve kamyon kontrolümden çıktı"

Jandarmadaki sorgusunda, Nurdağı yönüne gittiğini ve rampadan indiği sırada freninin boşaldığını ve bir anda kamyonun kontrolünü kaybettiğini belirten Ergin, şu ifadeyi verdi:

Kamyonun herhangi bir arızası veya sorunu yoktu. Bir anda ne olduğunu anlamadım. Rampadan indiğim sırada fren boşaldı ve kamyon kontrolümden çıktı. Ben korna çalarak araçları uyarıp kamyonun yönünü değiştirmeye çalıştım ama başaramadım. Bir arabaya çarparak devrildim, gerisini hatırlamıyorum. Kazada 6 kişinin öldüğünü öğrenince kahroldum. Asla böyle bir kazaya sebebiyet vermek istemezdim, çok pişmanım.

Tutuklandı

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ergin, nöbetçi hakimlikçe "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan tutuklandı.

Öte yandan kazaya ilişkin savcılık soruşturmasının ise sürdüğü belirtildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)