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    Gaziantep'te 6 yıl önce babasını öldürdü, tutuklandı

    Annesine şiddet uygulayan babasını öldürmekten yargılandığı mahkemede meşru müdafaa nedeniyle beraat eden genç kız, istinafın kararı bozmasının ardından 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
    • DHA
    • 31.01.2022 - 08:40
    • Güncelleme : 31.01.2022 - 09:52
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    Gaziantep'te 6 yıl önce babasını öldürdü, tutuklandı

    5 Aralık 2015'de Gaziantep Şahinbey ilçesinin Yukarıbayır Mahallesi Şehit Mehmet Güzel Sokak'taki evde ailesiyle yaşayan ve olay tarihinde 16 yaşında olan Yaren Dömbek, şizofreni hastası olduğu iddia edilen babası Mustafa Dömbek'i (40) annesi Leyla Dömbek'e ve kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle av tüfeğiyle iki el ateş ederek öldürdü.

    Olayın ardından Yaren Dömbek, tutuklandı.

    10 AY SONRA TAHLİYE EDİLDİ

    Dömbek, hakkında 'Üstsoydan Akrabayı Kasten Öldürmek' suçundan 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

    Suça Sürüklenen Çocuk kapsamında yargılanmasına başlanan Dömbek, mahkeme heyeti tarafından olayda meşru savunma koşulları oluştuğu gerekçesiyle beraat kararı verilerek 10 ay sonra cezaevinden tahliye edildi.

    Gaziantep te 6 yıl önce babasını öldürdü, tutuklandı #1

    BERAAT KARARI BOZULDU, HAPİS CEZASI ÇIKTI

    Yerel mahkemenin Yaren Dömbek için verdiği beraat kararı istinafa gitti.

    Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, 2017 yılında Dömbek'in beraat kararını meşru savunma koşullarının tam oluşmadığı gerekçesiyle bozarak 10 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

    TUTUKLANDI

    Dömbek'in hapis cezası Yargıtay tarafından da onandı.

    Hapis cezası kesinleşen Yaren Dömbek'in, Denizli'nin Honaz ilçesinde olduğu belirlendi.

    Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından gözaltına alınan Dömbek, tutuklandı.


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