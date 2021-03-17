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- Gaziantep’te 700 bin lira değerinde kaçak iç fıstık ele geçirildi
Gaziantep’te 700 bin lira değerinde kaçak iç fıstık ele geçirildi
Ekipler tarafından yapılan operasyon neticesinde illegal yollarla kente sokulduğu tespit edilen ve serbest dolaşımda olmayan 700 bin lira değerinde 7 ton kaçak iç fıstık ele geçirildi.
- İHA
- 17.03.2021 - 16:00
Gaziantep Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılara yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonlar kapsamında Gaziantep Gatem Fıstıkçılar Sitesinde iki ayrı iş yerine girilerek aramalar yapıldı.
DEĞERİ 700 BİN LİRA
Aramalar neticesinde serbest dolaşımda olmaya ve gümrüklenmiş değeri 700 bin lira 7 ton iç fıstık ele geçirildi.
KARGO YOLUYLA GELDİ
Fıstıkların Mersin Serbest Bölge’den illegal yollardan çıkarılıp kargo yoluyla Gaziantep’e getirildiği belirlendi.
ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI
Olayla ilgili bağlantısı olduğu tespit edilen şahıslar hakkında Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde adli işlem başlatıldı.