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Gaziantep’te 700 bin lira değerinde kaçak iç fıstık ele geçirildi

Gaziantep’te 700 bin lira değerinde kaçak iç fıstık ele geçirildi

Ekipler tarafından yapılan operasyon neticesinde illegal yollarla kente sokulduğu tespit edilen ve serbest dolaşımda olmayan 700 bin lira değerinde 7 ton kaçak iç fıstık ele geçirildi.