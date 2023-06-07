Gaziantep'te 74 yaşındaki adam hiç kimlik çıkartmadan yaşıyor Geçmişte İl Nüfus Müdürlüğünün yanmasından dolayı kimlik çıkaramadığı ve ardından da kimlik çıkarmayı sürekli ertelediği için zor günler geçiriyor.

İHA

Gaziantep'te yaşayan 74 yaşındaki Mehmet Körükçügil geçmişte yanan İl Nüfus Müdürlüğü dolayısıyla ömür boyu sorun yaşadı.

Hasta olan, kalp krizi geçirdikten sonra, baypass ameliyatı olan yaşlı adam, kimliği olmadığı gibi resmi bir işlem yaptırabiliyor.

Yaşadığı talihsiz olay sonrası hayatına kimliksiz devam eden ve 74 yaşına kadar hiçbir sağlık sorunu, adli veya idari bir süreç yaşamadığını belirten Körükçügil, kimliksiz hayatında hiç oy kullanamadığını belirtti.

"Çocuklarımı bırakıp keşke askere gitseydim"

Mehmet Körükçügil, şu şekilde konuştu:

1949 doğumluyum ve önceden kimliğim vardı, nüfus müdürlüğü yanınca çıkartamadım. Erken evlendim, bugün çıkarırım yarın çıkarırım derken öyle kaldı. Keşke bunları yapmasaydım.



Çocuklarımı bırakıp keşke askere gitseydim. Çocuklar küçüktü erken evlenmiştim kimsem yoktu annem babam yoktu kendi başıma büyüdüm. Kardeşlerimin hepsi kimliklerini çıkarttı ve askere gitti. Ben çocuklar büyüsün diye aylarca, yıllarca erteledim.



Nüfus müdürlüğü yandığında 11 yaşındaydım. Bu süre zarfında hiç hasta olmadım, başım bile ağrımamıştı. 74 yaşında hasta oldum. Bu zamana kadar hiç oy kullanamadım.



Hiçbir zaman ahlaksızlık yapmadım, polislerle karşılaşmadım, karakola düşmedim. Herkes beni tanır hiçbir zaman sorun yaşamadım ama bir kimlik harap etti beni.



Bu durumlar başıma geleceğine 10 sene askerlik yapsaydım daha iyiydi. Hastaneye gittiğimde bakmıyorlar. TC kimlik numaram olmadığı için geri çeviriyorlar. Çocuklarım da çok mağdur anca senet imzalatılırsa alıyorlar.



Yetkililer hastaneye gidebilmem için bana kimlik çıkarsınlar. Kimliğim olursa çok rahat bir şekilde yaşarım kimliğim olmadığı için yaşayamıyorum. Herkesi rahatsız ediyorum. Bütün ailem benim yüzümden rahatsız oluyor.

“Babamın soyadını almadan eşimin soyadını aldım”

Babası Körükçügil’in kimliği olmadığı için ailecek çok sıkıntı yaşadıklarını ve çocuk yaştayken eğitim hayatında sorunlarla karşılaştıklarını söyleyen Belkıs Güder, babasının soyadını alamadan eşinin soyadını aldığını ifade ederek şöyle dedi: