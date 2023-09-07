Gaziantep'te 8 yaşındaki çocuğa köpek saldırdı: Kafatasında derin yaralar oluştu Bir evin önünde bağlı olan köpek, yanından geçen çocuğa saldırarak derin yaralanmaya yol açtı. Hastaneye kaldırılan ve kafasına 25 dikiş atılan çocuk gözlem altına alındı.

İHA

Köpek saldırılarının ardı arkası kesilmiyor...

Sokak köpekleri can yakmaya devam ederken, sahipli köpeklerin ev önünde bağlı olmaları da tehlike arz ediyor.

Bu zamana kadar sayısız ölüme yol açan saldırılar da, 7'den 70'e çok sayıda vatandaşın korkulu rüyası oldu.

8 yaşındaki çocuğa saldırdı

Son olarak bir felaket de Gaziantep'te yaşandı.

Nizip ilçesinde 8 yaşındaki Cihan Ezel Deniz, sokakta yürürken bir evin önünde bağlı olan köpeğin saldırısına uğradı.

Derin yaralar oluştu

Olay sonrası köpeğin pençelerinden güçlükle kurtarılan çocuğun kafasında derin yaralar oluştu.

Talihsiz çocuk, yakınları tarafından hemen Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

25 dikiş atıldı

Küçük Cihan Ezel, hastanede kafasına atılan 25 dikişin ardından normal odada gözlem altına alındı.

Olay ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)