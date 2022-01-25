Gaziantep'te 9 ahırın çatısı çöktü

Kar yağışı nedeniyle 5 köyde, 9 ahırın çatısında çökme meydana geldi. Yetkililer, riski durumun devam ettiğini söyledi.

Gaziantep'te yoğun kar yağışının etkisi görülmeye devam ediyor.

Nizip ilçesinde bazı ahırların çatısının çökmesi sonucu 2 küçükbaş hayvan telef oldu.

5 KÖYDE 9 AHIR ÇÖKTÜ

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle 5 köyde 9 ahırın çöktüğü belirtildi.

Ahırlardaki 2 küçükbaş hayvanın telef olduğu kaydedilen açıklamada, incelemede ahırların kar şartlarına uygun inşa edilmediğinin belirlendiği bildirildi.

RİSK DEVAM EDİYOR

Açıklamada, "Uygun yapılmayan yapılarda risk devam ediyor. Kar yağışının ilerleyen günlerde de süreceği tahmin ediliyor. Vatandaşlarımızın, çatılarda biriken karı güvenli bir şekilde temizlemeleri, can ve mal güvenliği için büyük önem arz etmektedir." ifadeleri kullanıldı.