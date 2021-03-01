Gaziantep'te 9 kişi, evde kumar oynarken yakalandı

Polisin bir eve düzenlediği baskın sonucunda, kumar oynadığı tespit edilen 9 kişiye kısıtlama da dahil edilerek ceza uygulandı.

Gaziantep'teki İslahiye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde kumar oynandığını bilgisine ulaştı.

Yapılan araştırmanın ardından adrese operasyon düzenlendi.

9 KİŞİ YAKALANDI

Baskında polisin geldiğini görünce gizlenmeye çalışan 9 kişi yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüphelilere ayrıca, 'sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etme' ve 'kumar oynamak' suçlarından 15 bin lira idari para cezası uygulandı.





