- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Gaziantep'te 9 kişi, evde kumar oynarken yakalandı
Gaziantep'te 9 kişi, evde kumar oynarken yakalandı
Polisin bir eve düzenlediği baskın sonucunda, kumar oynadığı tespit edilen 9 kişiye kısıtlama da dahil edilerek ceza uygulandı.
- DHA
- 01.03.2021 - 11:20
Gaziantep'teki İslahiye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde kumar oynandığını bilgisine ulaştı.
Yapılan araştırmanın ardından adrese operasyon düzenlendi.
9 KİŞİ YAKALANDI
Baskında polisin geldiğini görünce gizlenmeye çalışan 9 kişi yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüphelilere ayrıca, 'sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etme' ve 'kumar oynamak' suçlarından 15 bin lira idari para cezası uygulandı.