Gaziantep'te acı ölüm: İlk iş gününde can verdi Parke ustası olduğu öğrenilen 20 yaşındaki genç, ilk iş gününde 7. kattaki yük asansöründen düşerek hayatını kaybetti.

İHA

Gaziantep'te bir genç, ilk iş gününde can verdi.

Şehitkamil ilçesi 15 Temmuz Mahallesi'nde bir inşaatta parke ustası olarak işe başlayan Muhammet Emin Arı, 9 katlı bir binanın 7'nci katında yük asansörüne bindi.

Asansördeyken dengesini kaybeden Arı, 7. kattan aşağı düştü.

Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Talihsiz genç kurtarılamadı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, talihsiz gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Arı'nın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)