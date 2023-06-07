Gaziantep'te ağır hasarlı binadan hırsızlık! 7 gözaltı Asrın felaketi olarak isimlendirilen depremlerde ağır hasar alan bir binadan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.

AA

Kahramanmaraş merkezli depremler geniş coğrafyda hissedildi.

Yaşanan depremlerin ardından 50 binden fazla vatandaş hayatını kaybetti.

Bir diğer yandan da binlerce vatandaşın evi hasar aldı.

Vatandaşlar hasar alan evlerine giremezken bir diğer yandan da yeni konutların yapımı başladı.

Depremzede vatandaşların evlerine girmemesini fırsat bilen hırsızlar canlarını hiçe sayarak ağır hasarlı binalardan hırsızlık yapıyor.

7 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, Batıkent Mahallesi'nde depremlerde ağır hasar alan bir binadan hırsızlık yaptıkları tespit edilen ve çok sayıda suç kaydı bulunan 7 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.