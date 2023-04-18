Gaziantep'te ağır hasarlı binayı gözüne kestiren hırsız, 4 dairenin eşyalarını çaldı Ağır hasarlı olduğu için boşaltılan apartmanın 4 dairesindeki malzemeleri çalan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Hırsız, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

DHA

Asrın felaketi, Türkiye’nin 11 ilini vurdu, binlerce insan hayatını kaybetti.

O illerden biri olan Gaziantep’te de büyük bir yıkım oldu.

Kentin Şehitkamil ilçesindeki 29 Ekim Mahallesi’nde bulunan bir apartmanın ağır hasarlı olduğu belirlendi.

4 daireyi soydu

Bunun üzerine bina sakinleri tahliye edilerek apartman boşaltıldı.

12 Nisan akşam saatlerinde binaya giden H.A., taşıyıcı tutarak kendilerine ait olduğunu iddia ettiği apartmandaki 4 dairede bulunan eşyaları çaldı.

Hırsızın, eşyaları kamyonete yüklettiği anlara dair görüntüler de ortaya çıktı.

Tutuklandı

Daire sahiplerinin hırsızlığı fark etmesinin ardından çalışma başlatan polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarından şüpheliyi belirledi.

Adresine düzenlenen operasyonla yakalanan H.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.