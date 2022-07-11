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    Gaziantep’te ‘ahlaksız teklifte bulundu’ deyip öldürdü: Tutuklandı

    Kavga sırasında tabancayla ateş açıp dini nikahla birlikte yaşadığı kadını yaralayan ‘ahlaksız teklifte bulundu’ dediği genci de öldüren zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • 11.07.2022 - 13:31
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    Gaziantep’te ‘ahlaksız teklifte bulundu’ deyip öldürdü: Tutuklandı

    Gaziantep’in İslahiye ilçesinde yaşayan Gazi Güngör (49), dini nikahla birlikte yaşadığı Semiha Koçger (42) ile 9 Temmuz tarihinde bayram ziyaretinden dönerken, İsmail Demircan'la (17) Fevzipaşa Mahallesi'nde karşılaştı.

    Gazi Güngör ile İsmail Demircan arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

    Güngör, yanındaki tabancayı çıkarıp, rastgele ateş açtı.

    İkisine de isabet etti

    Tabancadan çıkan mermiler, İsmail Demircan ve Semiha Koçger'e isabet etti.

    Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Bölgeye ulaşan sağlık ekibi, ilk müdahalenin ardından yaralıları İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

    Gaziantep’te ‘ahlaksız teklifte bulundu’ deyip öldürdü: Tutuklandı #1

    Doktorların müdahalesi yetmedi

    Acil serviste tedaviye alınan İsmail Demircan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    Demircan'ın cenazesi, adli tıptaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

    Demircan'ın cesedi Nurdağı İlçesine bağlı Altınova Mahallesi'nde toprağa verildi.

    Durumu ağır

    Kavga sırasında mermilerin isabet ettiği Semiha Koçger ise Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

    Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Koçger'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

    Gaziantep’te ‘ahlaksız teklifte bulundu’ deyip öldürdü: Tutuklandı #2

    “Ahlaksız teklifte bulundu”

    Jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen Gazi Güngör, savcılık ifadesinde  “Aramızda daha önceden bu yana husumet bulunuyor. İsmail Demircan eşime ahlaksız teklifte bulundu. Benim de namusum şerefim var. Olay günü üzerime araba sürdüler. Beni darbetmeye çalıştı. Olay anında eşimi karımı yanlışlıkla vurdum.” dediği öğrenildi.

    Tutuklandı

    DHA’nın haberine göre ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen Güngör, tutuklanarak cezaevine konuldu.

    Gaziantep’te ‘ahlaksız teklifte bulundu’ deyip öldürdü: Tutuklandı #3


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