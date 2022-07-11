Gaziantep’te ‘ahlaksız teklifte bulundu’ deyip öldürdü: Tutuklandı

Kavga sırasında tabancayla ateş açıp dini nikahla birlikte yaşadığı kadını yaralayan ‘ahlaksız teklifte bulundu’ dediği genci de öldüren zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde yaşayan Gazi Güngör (49), dini nikahla birlikte yaşadığı Semiha Koçger (42) ile 9 Temmuz tarihinde bayram ziyaretinden dönerken, İsmail Demircan'la (17) Fevzipaşa Mahallesi'nde karşılaştı.

Gazi Güngör ile İsmail Demircan arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Güngör, yanındaki tabancayı çıkarıp, rastgele ateş açtı.

İkisine de isabet etti

Tabancadan çıkan mermiler, İsmail Demircan ve Semiha Koçger'e isabet etti.

Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan sağlık ekibi, ilk müdahalenin ardından yaralıları İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Doktorların müdahalesi yetmedi

Acil serviste tedaviye alınan İsmail Demircan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Demircan'ın cenazesi, adli tıptaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Demircan'ın cesedi Nurdağı İlçesine bağlı Altınova Mahallesi'nde toprağa verildi.

Durumu ağır

Kavga sırasında mermilerin isabet ettiği Semiha Koçger ise Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Koçger'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

“Ahlaksız teklifte bulundu”

Jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen Gazi Güngör, savcılık ifadesinde “Aramızda daha önceden bu yana husumet bulunuyor. İsmail Demircan eşime ahlaksız teklifte bulundu. Benim de namusum şerefim var. Olay günü üzerime araba sürdüler. Beni darbetmeye çalıştı. Olay anında eşimi karımı yanlışlıkla vurdum.” dediği öğrenildi.

Tutuklandı

DHA’nın haberine göre ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen Güngör, tutuklanarak cezaevine konuldu.