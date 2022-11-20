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    Gaziantep'te ailelerin kavgasında 3 çocuk yaralandı

    Husumetli iki ailenin tartışması silahlı kavgaya dönüşünce olay yerinde olan 3 çocuk ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
    • 20.11.2022 - 13:06
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    Gaziantep'te ailelerin kavgasında 3 çocuk yaralandı

    Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde husumetli ailelerin kavgası dehşet saçtı.

    Daha önceden aralarında husumet bulunan iki aile arasında tartışma çıktı.

    Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede ateşlendi.

    Nabızların yükseldiği tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

    3 çocuk yaralandı

    Kavgada, 5 yaşındaki Sıraç Çeliktop, 9 yaşındaki Serdar Aşık ve 10 yaşındaki Zeki Avcı adlı çocuklar yaralanırken, silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri yönlendirildi.

    Gaziantep te ailelerin kavgasında 3 çocuk yaralandı #1

    Yaralılar hastaneye kaldırıldı

    Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından çocukları Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye sevk etti.

    Kaçak saldırganlar aranıyor

    İHA'nın haberine göre, yaralı çocuklardan Sıraç Çeliktop’un hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, olay yerinden kaçan silahlı şahısların yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

    Gaziantep te ailelerin kavgasında 3 çocuk yaralandı #2


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