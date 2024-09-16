Gaziantep'te tehlikeli taşımacılık

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Çiksorut Mahallesi'nde kimliği belirsiz 3 şahıs, tercih ettikleri taşıma yöntemi ile hem kendilerinin hem de çevredekilerin canını tehlikeye attı.
'Yok artık' dedirten o anlar, anbean telefon kamerasına yansıdı.
MOTOSİKLET ÜZERİNDE MOTOSİKLET TAŞIDILAR
Yaşanan olayda kimliği belirsiz 3 şahıs, elektrikli motosikletin üzerine bir motosiklet daha yükleyerek trafiğe çıktı.
Hem kendilerinin hem de çevredeki vatandaşların hayatlarını tehlikeye atarak trafikte seyreden şahısları gören bir vatandaş, o anları kayıt altına aldı.
YÜREKLER AĞZA GELDİ
Elektrikli motosiklete 3 kişinin sığmaya çalıştığı görüntülerde, arkada oturan kişinin kırmızı renkli motosikleti dengelemekte zorlandığı ve motosikleti tutmak için zor anlar yaşadığı kaydedildi.
Motosikletin arkasındaki o kişi, dengesini kaybetmemek için büyük bir çaba sarf etti.
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