Gaziantep'te tehlikeli taşımacılık Gaziantep'te 3 şahsın motosiklet üzerinde motosiklet taşıdığı tehlikeli anlar anbean cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

İHA

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Çiksorut Mahallesi'nde kimliği belirsiz 3 şahıs, tercih ettikleri taşıma yöntemi ile hem kendilerinin hem de çevredekilerin canını tehlikeye attı.

'Yok artık' dedirten o anlar, anbean telefon kamerasına yansıdı.

MOTOSİKLET ÜZERİNDE MOTOSİKLET TAŞIDILAR

Yaşanan olayda kimliği belirsiz 3 şahıs, elektrikli motosikletin üzerine bir motosiklet daha yükleyerek trafiğe çıktı.

Hem kendilerinin hem de çevredeki vatandaşların hayatlarını tehlikeye atarak trafikte seyreden şahısları gören bir vatandaş, o anları kayıt altına aldı.

YÜREKLER AĞZA GELDİ

Elektrikli motosiklete 3 kişinin sığmaya çalıştığı görüntülerde, arkada oturan kişinin kırmızı renkli motosikleti dengelemekte zorlandığı ve motosikleti tutmak için zor anlar yaşadığı kaydedildi.

Motosikletin arkasındaki o kişi, dengesini kaybetmemek için büyük bir çaba sarf etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)