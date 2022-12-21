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    Gaziantep'te alkollü trafik magandasının ehliyetini el konuldu

    Trafiği tehlikeye düşürecek şekilde drift atan ve alkollü araç kullandığı tespit edilen sürücüye cezai işlem uygulanarak ehliyetine 8 ay süreyle el konuldu.
    • 21.12.2022 - 15:58
    • Güncelleme : 21.12.2022 - 16:19
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    Gaziantep'te alkollü trafik magandasının ehliyetini el konuldu

    Trafik magandaları dehşet saçmaya devam ediyor.

    Hem kendi canlarını hem diğer vatandaşların canını tehliye sokan trafik magandaları dehşete düşürüyor.

    Trafik denetim ekipleri yine bir facianın önüne geçti.

    Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesi Asım Güzelbey Köprülü Kavşağı'nda drift atan ve alkollü araç kullanan sürücüye yönelik denetim yaptı.

    Sürücü belgesine el konuldu

    Yapılan denetim neticesinde hem drift atan hem de alkollü araç kullandığı tespit edilen sürücüye cezai işlem uygulanarak, sürücü belgesine 8 ay süreyle el konuldu.

    Cezai işlem uygulandı

    İHA'nın haberine göre, ayrıca Batıkent Mahallesi Yüksek Bina Kavşağı'nda modifiye araç kullanan araç sürücüsüne de ilgili trafik maddeleri gereğince cezai işlem uygulandığı öğrenildi.

    Gaziantep te alkollü trafik magandasının ehliyetini el konuldu #1

    Gaziantep te alkollü trafik magandasının ehliyetini el konuldu #2


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