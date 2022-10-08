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    Gaziantep'te anne, 2 aylık bebeğini öldürdüğünün itirafçısı oldu

    Evde bıçaklanmış halde bulunan 2 aylık Mustafa bebeğin annesi Nazlı Şekeroğlu, oğlunu öldürdüğünü itiraf etti. Şekeroğlu, adliyeye sevk edildi.
    • 08.10.2022 - 17:58
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    Gaziantep'te anne, 2 aylık bebeğini öldürdüğünün itirafçısı oldu

    Gaziantep'in Yeşilevler Mahallesi'nde psikolojik sorunlarının bulunduğu öğrenilen Nazlı Şekeroğlu’ndan haber alamayan komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

    İhbarla bölgeye gelen ekipler, Şekeroğlu'na ulaşmayınca çağırdıkları çilingire kapıyı açtırıp, eve girdi.

    Bebek ölü bulundu

    Ekipler, 2 aylık Mustafa bebeğin bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi.

    Nazlı Şekeroğlu ise bebeğinin yanında bıçakla kollarından yaralanmış olarak baygın bulundu.

    İlk müdahale sonrası Şekeroğlu, ambulansla Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Anne gözaltına alındı

    Hastanedeki tedavisi tamamlanan Nazlı Şekeroğlu, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

    Gaziantep te anne, 2 aylık bebeğini öldürdüğünün itirafçısı oldu #1

    Çocuğunu öldürdüğünü itiraf etti

    Emniyetteki sorgusunda bebeğini öldürdüğünü itiraf eden Şekeroğlu’nun, çocukluğundan bu yana psikolojik sorunlar yaşadığı belirlendi.

    Nazlı Şekeroğlu, olay anını hatırlamadığını belirterek, çocuğunu bir başkasının öldüreceğini düşündüğünü söyledi.

    Adliyeye sevk edildi

    DHA'nın haberine göre; Şekeroğlu, emniyetteki sorgusunun ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

    Gaziantep te anne, 2 aylık bebeğini öldürdüğünün itirafçısı oldu #2

    Gaziantep te anne, 2 aylık bebeğini öldürdüğünün itirafçısı oldu #3


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