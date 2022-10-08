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- Gaziantep'te anne, 2 aylık bebeğini öldürdüğünün itirafçısı oldu
Gaziantep'te anne, 2 aylık bebeğini öldürdüğünün itirafçısı oldu
- 08.10.2022 - 17:58
Gaziantep'in Yeşilevler Mahallesi'nde psikolojik sorunlarının bulunduğu öğrenilen Nazlı Şekeroğlu’ndan haber alamayan komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
İhbarla bölgeye gelen ekipler, Şekeroğlu'na ulaşmayınca çağırdıkları çilingire kapıyı açtırıp, eve girdi.
Bebek ölü bulundu
Ekipler, 2 aylık Mustafa bebeğin bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi.
Nazlı Şekeroğlu ise bebeğinin yanında bıçakla kollarından yaralanmış olarak baygın bulundu.
İlk müdahale sonrası Şekeroğlu, ambulansla Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anne gözaltına alındı
Hastanedeki tedavisi tamamlanan Nazlı Şekeroğlu, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Çocuğunu öldürdüğünü itiraf etti
Emniyetteki sorgusunda bebeğini öldürdüğünü itiraf eden Şekeroğlu’nun, çocukluğundan bu yana psikolojik sorunlar yaşadığı belirlendi.
Nazlı Şekeroğlu, olay anını hatırlamadığını belirterek, çocuğunu bir başkasının öldüreceğini düşündüğünü söyledi.
Adliyeye sevk edildi
DHA'nın haberine göre; Şekeroğlu, emniyetteki sorgusunun ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.