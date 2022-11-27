- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Gaziantep'te annesi 5 yaşındaki çocuğuna işkence yaptı
Gaziantep'te annesi 5 yaşındaki çocuğuna işkence yaptı
- 27.11.2022 - 14:08
- Güncelleme : 27.11.2022 - 14:18
Gaziantep’te dehşete düşüren bir olay yaşandı.
Şehitkamil ilçesinde meydana gelen olayda köye zeytin toplamak için giden ve birkaç gündür evde olmayan baba Cihan Y. eve geldiğinde çocuğunu işkenceye maruz kalmış halde buldu.
Babanın yokluğunu fırsat bilen anne, 5 yaşındaki çocuğuna evde kabus yaşattı.
Ekipler olaya müdahale etti
Yaşanan olay karşısında baba durumu hemen 112 sağlık ekipleri ve polise bildirdi.
Küçük kız çocuğunun uzun süre aç kaldığı anlaşılırken aynı zamanda vücudunda ve yüzünde ağır darp izleri bulunduğu ortaya çıktı.
Gaziantep’te annesi tarafından günlerce aç bırakılan çocuk VİDEO
Yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor
Eve gelen ekipler, kız çocuğunu olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk etti.
Küçük çocuk şimdi yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor.
Anne gözaltına alındı
Yoğun bakıma alınan çocuğun durumunun kötü olduğu öğrenilirken, olayın ardından polis ekipleri babasının ifadesini aldıktan sonra çocuğun annesini gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor
Olayla ilgili iddialara göre, babanın bir kaç gündür köyde zeytin toplamaya gittiğini o esnada annesinin kız çocuğuna işkence ederek aç bıraktığını öğrenildi.
İHA'nın haberine göre, çocuğuna şiddet uygulayan anne F.Y.'nin ise raporlu olduğunu öğrenildi.