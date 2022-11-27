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    Gaziantep'te annesi 5 yaşındaki çocuğuna işkence yaptı

    Öz annesi tarafından günlerce aç bırakılarak işkenceye uğrayan küçük çocuk, hastaneye kaldırıldı. Şiddet mağduru çocuk yoğun bakımda yaşam savaşı verirken olayla ilgili de soruşturma başlatıldı.
    • 27.11.2022 - 14:08
    • Güncelleme : 27.11.2022 - 14:18
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    Gaziantep'te annesi 5 yaşındaki çocuğuna işkence yaptı

    Gaziantep’te dehşete düşüren bir olay yaşandı.

    Şehitkamil ilçesinde meydana gelen olayda köye zeytin toplamak için giden ve birkaç gündür evde olmayan baba Cihan Y. eve geldiğinde çocuğunu işkenceye maruz kalmış halde buldu.

    Babanın yokluğunu fırsat bilen anne, 5 yaşındaki çocuğuna evde kabus yaşattı.

    Ekipler olaya müdahale etti

    Yaşanan olay karşısında baba durumu hemen 112 sağlık ekipleri ve polise bildirdi.

    Küçük kız çocuğunun uzun süre aç kaldığı anlaşılırken aynı zamanda vücudunda ve yüzünde ağır darp izleri bulunduğu ortaya çıktı.

    Gaziantep’te annesi tarafından günlerce aç bırakılan çocuk VİDEO

    Yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor

    Eve gelen ekipler, kız çocuğunu olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk etti.

    Küçük çocuk şimdi yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor.

    Gaziantep te annesi 5 yaşındaki çocuğuna işkence yaptı #1

    Anne gözaltına alındı

    Yoğun bakıma alınan çocuğun durumunun kötü olduğu öğrenilirken, olayın ardından polis ekipleri babasının ifadesini aldıktan sonra çocuğun annesini gözaltına aldı.

    Gaziantep te annesi 5 yaşındaki çocuğuna işkence yaptı #2

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor

    Olayla ilgili iddialara göre, babanın bir kaç gündür köyde zeytin toplamaya gittiğini o esnada annesinin kız çocuğuna işkence ederek aç bıraktığını öğrenildi.

    İHA'nın haberine göre, çocuğuna şiddet uygulayan anne F.Y.'nin ise raporlu olduğunu öğrenildi.


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