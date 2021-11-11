- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Gaziantep'te annesini korkutarak öldüren şahıs gözaltına alındı
Gaziantep'te annesini korkutarak öldüren şahıs gözaltına alındı
- İHA
- 11.11.2021 - 13:45
- Güncelleme : 11.11.2021 - 17:33
Gaziantep'in Nizip ilçesinde yaşayan madde bağımlısı F.T., annesine korku dolu anlar yaşattı.
Para isteği geri çevirilen F.T., annesiyle tartışmaya başlayarak kendinden geçti.
EVİ ATEŞE VERDİ
F.T. evlerini ateşe verip, ardından belindeki silahı çıkartarak ev içerisinde rastgele ateş ederek annesini kovalamaya başladı.
Oğlunun saldırısından kaçmayı başaran anne, panik içerisinde komşusunun evine sığındı.
KALP KRİZİ GEÇİRDİ
Oğlunun yaşattığı korkuyla fenalaşan kadın, kalp krizi geçirdi.
HAYATINI KAYBETTİ
Olay bölgesine çağırılan sağlık ekipleri, ilk müdahalesinde tahlihsiz kadının kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini belirledi.
Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından cenazesi, defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
Cenazenin, Nizip ilçesi Kocatepe Mahallesinde defnedileceği öğrenildi.
TAKSİYLE KAÇTI
Olay günü annesi Fatma T.’nin ölümü üzerine yakınları, olay yerinden ticari taksi ile kaçan F.T.’ye telefon ile ulaştı.
ANNESİNİN ÖLDÜĞÜNE İNANMADI
Annesinin vefat ettiği söylenen ve gelmesi istenen F.T., annesinin ölüm haberine inandırılamadı.
GÖZALTINA ALINDI
Yaşadığı İstanbul’a geldiği iddia edilen F.T., jandarma ekiplerinin başarılı çalışması ile Gaziantep kent merkezinde yakalanarak gözaltına alındı.