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    Gaziantep'te annesini korkutarak öldüren şahıs gözaltına alındı

    Madde bağımlısı F.T. öfkeyle yaşadıkları evi ateşe verip, annesini silahla kovalamaya başladı. Komşusuna sığınan kadın, korkudan kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 11.11.2021 - 13:45
    • Güncelleme : 11.11.2021 - 17:33
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    Gaziantep'te annesini korkutarak öldüren şahıs gözaltına alındı

    Gaziantep'in Nizip ilçesinde yaşayan madde bağımlısı F.T., annesine korku dolu anlar yaşattı.

    Para isteği geri çevirilen F.T., annesiyle tartışmaya başlayarak kendinden geçti.

    EVİ ATEŞE VERDİ

    F.T. evlerini ateşe verip, ardından belindeki silahı çıkartarak ev içerisinde rastgele ateş ederek annesini kovalamaya başladı.

    Oğlunun saldırısından kaçmayı başaran anne, panik içerisinde komşusunun evine sığındı.

    Gaziantep te annesini korkutarak öldüren şahıs gözaltına alındı #1

    KALP KRİZİ GEÇİRDİ

    Oğlunun yaşattığı korkuyla fenalaşan kadın, kalp krizi geçirdi.

    HAYATINI KAYBETTİ

    Olay bölgesine çağırılan sağlık ekipleri, ilk müdahalesinde tahlihsiz kadının kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini belirledi.

    Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından cenazesi, defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

    Cenazenin, Nizip ilçesi Kocatepe Mahallesinde defnedileceği öğrenildi.

    Gaziantep te annesini korkutarak öldüren şahıs gözaltına alındı #2

    TAKSİYLE KAÇTI

    Olay günü annesi Fatma T.’nin ölümü üzerine yakınları, olay yerinden ticari taksi ile kaçan F.T.’ye telefon ile ulaştı.

    Gaziantep te annesini korkutarak öldüren şahıs gözaltına alındı #3

    ANNESİNİN ÖLDÜĞÜNE İNANMADI

    Annesinin vefat ettiği söylenen ve gelmesi istenen F.T., annesinin ölüm haberine inandırılamadı.

    GÖZALTINA ALINDI

    Yaşadığı İstanbul’a geldiği iddia edilen F.T., jandarma ekiplerinin başarılı çalışması ile Gaziantep kent merkezinde yakalanarak gözaltına alındı.

    Gaziantep te annesini korkutarak öldüren şahıs gözaltına alındı #4

    Gaziantep te annesini korkutarak öldüren şahıs gözaltına alındı #5

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