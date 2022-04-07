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    Gaziantep'te apartmandan çıkarılan çift, binaya ateş açtı

    Bina sakinlerinin imza toplayıp evden attıkları Özlem ve Soner H. çifti, taşındıkları sırada apartman yöneticisinin aracının camlarını demir çubukla kırıp, binaya da tüfekle ateş açtı.
    • DHA
    • 07.04.2022 - 09:46
    • Güncelleme : 07.04.2022 - 10:17
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    Gaziantep'te apartmandan çıkarılan çift, binaya ateş açtı

    Gaziantep'te bulunan Mavikent Mahallesi'nde yaşayan Özlem ve Soner H., oturdukları 30 daireli apartmanda komşularıyla sorunlar yaşamaya başladı.

    29 daire sakini, imza toplayarak, çiftin binadan uzaklaşması için Şahinbey Belediyesi Sosyal Konutlar Müdürlüğü'ne başvurdu.

    Evden uzaklaştırılmaları için imza topladılar

    Başvurunun ardından durumu değerlendiren belediye yetkilileri, daire sahibine ulaşarak Özlem-Soner H. çiftinin evden uzaklaştırılmasına yönelik karar verdi. Daire sahibi de çiftten, evi boşaltmasını istedi.

    Yöneticisinin arabasına zarar verip, apartmana ateş açtılar

    Bunun üzerine çift, taşınma işlemlerine başladı. Gece saatlerinde eşyalarını almak için gelen Özlem H., apartman önünde park halinde bulunan bina yöneticisi Mustafa Bakır'a ait otomobile demir çubukla zarar verdi. Bu sırada Soner H. ise av tüfeği ile apartmana rastgele ateş açtı.

    Binanın güvenlik kameralarına da yansıyan olayın ardından Özlem ve Soner H. çifti uzaklaştı. Apartmanda oturanlar durumu jandarmaya bildirdi.

    İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek, çevrede araştırma yaptı.

    Apartman yöneticisi Mustafa Bakır, çiftin apartmanda oturan diğer aileleri birçok yönden rahatsız ettiğini belirterek, toplanan imza ile oturdukları daireden uzaklaştırma kararı çıkarttıklarını söyledi.

    "Daha önce de bana silahla tehditlerde bulunmuşlardı"

    Çiftin, apartman yöneticisi olduğu için kendisini hedef aldığını söyleyen Bakır, şöyle konuştu:

    "Akşam saatlerinde iftarımızı açmış ve evimizde oturuyorduk. Daha önce bina sakinlerimizden olan, bina ile hiçbir şekilde anlaşamayan ve kimsenin takdir etmediği davranışlarda bulundukları için taşınmak durumunda kalan çift apartmana geldi. Bina önünde bağırıp, çağırdılar. Daha sonra kadın arabadan levyeyi çıkartıp aracımın camlarını kırdı. Bu sırada kocası oturduğumuz binaya üç el tüfekle ateş etti. Daha önce de bana tabanca ile tehditlerde bulunmuşlardı. Kimse yaralanmadı ama o sırada çocuklarımız tüfekle vurulabilirdi. Bize bunları yaşatanların bir an önce yakalanarak, cezalandırılmasını istiyorum."
    Jandarma, çiftin yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.

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    Gaziantep te apartmandan çıkarılan çift, binaya ateş açtı #2

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    Gaziantep te apartmandan çıkarılan çift, binaya ateş açtı #5

    Gaziantep te apartmandan çıkarılan çift, binaya ateş açtı #6

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    Gaziantep te apartmandan çıkarılan çift, binaya ateş açtı #8

    Gaziantep te apartmandan çıkarılan çift, binaya ateş açtı #9


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