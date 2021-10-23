Gaziantep’te aracını kilitlemedi, senetlerini ve 35 bin lirasını kaptırdı

Gaziantep’te aracını kilitlemedi, senetlerini ve 35 bin lirasını kaptırdı

Şahinbey ilçesinde Mehmet Güner isimli bir şahıs, otomobilinin kapısını kilitlemeyi unutunca 600 bin liralık senet ile 35 bin lira nakit parası çalındı.

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde, dün aracıyla kaza yapan Mehmet Güner, kasko şirketinden aldığı ikame araçla iş yaptığı şantiyeleri ziyarete çıktı.

Güner, Yeditepe Mahallesi’nde bulunan bir şantiyeyi ziyareti esnasında aracı park etti.

Şantiye alanından aldığı malzemeyi aracının bagaj kısmına koymak için gelen Güner, malzemeyi yerleştirdikten sonra kapıları kilitlemeyi unutarak tekrar geri döndü.

600 bin liralık senetlerini ve 35 bin lira nakit parayı içeride bırakan Güner bölgeden uzaklaştı.

O esnada bölgede hırsızlık için araçları kontrol ettiği belirlenen bir şahıs, Güner’in aracına yaklaştığında çantayı fark etti.

ARACI TAKİBE ALDI

İlk denemesinde aracın kapılarının kapalı olduğunu fark eden hırsız, sonrasında aracı takibe aldı.

Güner’in kapıları kilitlemeyi unutmasını fırsat bilen şüpheli, otomobile yaklaşarak etrafından bir şey kaybetmiş gibi yapmaya başladı.

İlk fırsatta aracın ön kapısını açan hırsız çantayı alarak kayıplara karıştı. Mehmet Güner, olay yerine döndüğünde çantasının yerinde olmadığını fark etti.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Gaziantep’te aracını kilitlemedi, senetlerini ve 35 bin lirasını kaptırdı VİDEO



“BULUNMASINI BEKLİYORUZ ŞİMDİ”

Mehmet Güner, yaşadığı olaya yönelik şu açıklamaları yaptı:

“Dün aracımız kaza yaptı, bizde sanayiye götürdük ve bize ikame araç geldi. Araçla şantiyeye geldim saat 12.30 gibi burada ustalarla inşaat işleriyle uğraştık. Sonrasında araca malzeme yüklerken kapılar açıktı, daldık o sırada da hırsız arabayı gözetlemiş. Bizim arkamızdan araca giriyor ve içinde 600 bin liralık senedin ve 35 bin lira paranın olduğu çantayı alıp götürüyor. Biz olayı fark ettiğimiz sırada zaten saat 16.00 civarıydı, olayda 14.30 civarı gerçekleşti. Polise bildirdik, ifadelerimizi verdik, olay yeri inceleme yapıldı, kamera kayıtlarından şahsın kimliği tespit edilmiş. Bulunmasını bekliyoruz şimdi.”