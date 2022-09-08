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    Gaziantep’te arsa sahibi ile firma zıtlaştı, ev sahipleri sokağa atıldı

    Arsa sahibi ile müteahhit firma arasındaki anlaşmazlık nedeniyle parasını vererek oturmaya başladıkları evlerin tapusunu alamayan vatandaşlar, eşyalarıyla birlikte sokağa atılmaya başlandı.
    • 08.09.2022 - 10:28
    • Güncelleme : 08.09.2022 - 10:41
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    Gaziantep’te arsa sahibi ile firma zıtlaştı, ev sahipleri sokağa atıldı

    Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Göktürk Mahallesi’ndeki Sanat Evler Sitesi’nde bulunan 3 bloktan 3 yıl önce temelden daire alan vatandaşlar, paralarının bir kısmını peşin ödedi.

    Vatandaşlar, kalan kısmı ise aylık taksitler halinde ödemeye devam etti.

    Firma mirasçıları ile arsa sahibi arasında anlaşmazlık

    Bir yıl önce ise müteahhit firma sahibinin hayatını kaybetmesiyle, firma mirasçıları ile arsa sahibi arasında anlaşmazlık başladı.

    Yaşanan anlaşmazlık sonucu pek çok vatandaş, parasını ödediği evlerin tapusunu bir türlü alamadı.

    Gaziantep’te arsa sahibi ile firma zıtlaştı, ev sahipleri sokağa atıldı #1

    Polisle gelip, daireyi boşalttılar

    Süreç içerisinde anlaşmazlığın boyutu artınca, bloklarda oturan bazı daire sahiplerinden evleri boşaltmaları istendi.

    Dün akşam saatlerine doğru ise siteye gelen yetkililer ve polis ekipleri, tahliye kararı verilen bir daireyi boşalttı.

    Gaziantep’te arsa sahibi ile firma zıtlaştı, ev sahipleri sokağa atıldı #2

    Çözüm bekliyorlar

    Eşyalarıyla birlikte sokağa atılan Adem Şahatak, inşaat kalıpçılığı işi yaptığını ve alın teri karşılığında aldığı dairesinden zorla çıkarıldığını söyledi.

    Şahatak, önümüzdeki günlerde 4-5 dairenin daha aynı şekilde boşaltılacağına yönelik duyum aldıklarını da vurgulayarak yetkililere çözüm çağrısında bulundu.

    Gaziantep’te arsa sahibi ile firma zıtlaştı, ev sahipleri sokağa atıldı #3

    “Sokakta kaldım ve bu çok zoruma gidiyor”

    Yaşadığı mağduriyeti İHA’ya anlatan Adem Şahatak, “Evde otururken müteahhit vefat edince tapumuzu alamadık. Daha sonrasında müteahhit firma ile arsa sahipleri anlaşmazlık yaşayınca evi boşaltmamızı istediler. Sonrasında da polis ekipleriyle birlikte evimi boşaltarak eşyalarımı sokağa attılar. Eşyalarım hepsi şu an kapının önünde. Yetkililerden talebimiz bu işin bir an önce çözülmesi. Bu sitedeki herkesi tek tek evinden atarlarsa bu insanlar ne yapacak? Pazartesi günü 5 dairenin daha boşaltılacağı söyleniyor. Şu an ben sokakta kaldım ve bu çok zoruma gidiyor.” dedi.

    Gaziantep’te arsa sahibi ile firma zıtlaştı, ev sahipleri sokağa atıldı #4

    “Elimizde senetler ve sözleşmeler var”

    Sitede oturan ve her güne endişeyle uyandıklarını söyleyen İslim Ayhan da “Herkes bu işe seyirci kalıyor. Her gün birimizi, bir gün hepimizi buradan atacaklar bu gidişle. Bugün bu durumu bu kardeşimiz yaşadıysa, yarın hepimiz aynı durumu yaşayabiliriz. Elimizde senetler ve sözleşmeler varken, kendi evimizde mağdur oluyorsak, yetkililer neden bu işe çözüm bulmuyor.” ifadelerini kullandı.

    Gaziantep’te arsa sahibi ile firma zıtlaştı, ev sahipleri sokağa atıldı #5

    “Kimse buraya selam vererek gelmedi”

    Abdulkadir Tekler isimli site sakini ise “Bizim talebimiz arsa sahibi ile müteahhit firmanın anlaşmazlığını buradaki masum, mağdur insanlar üzerinden halletmemesidir. Biz arada kalmamak istiyoruz, sadece hakkımızı istiyoruz. Sonuçta kimse buraya selam vererek gelmedi. Herkes parasını vererek geldi. Yetkililerin bu işe çözüm bulması ve mağdur vatandaşların hakkının savunması gerekiyor.” diye konuştu.


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