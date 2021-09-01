Bağ evine girerek hırsızlık yapan şüpheli şahıslar, önce kameraya ardından jandarma ekiplerine yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, uyuşturucu madde almak için hırsızlık yaptıklarını söyledi.

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde bulunan mahalle kırsalındaki bağ evine hırsız girdi.

5 şüpheli şahıs, girdikleri evi boşaltarak her şeyi çaldı.

Hırsızlık anları evin girişinde bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Olayın ardından çalışma yapan Arıl Jandarma Komutanlığı ve Şehitkamil JASAT ekipleri, şüphe üzerine yol kontrolü esnasında şüpheli şahıslara ait aracı durdurdu.

Gaziantep'te bağ evine giren hırsızlar kameraları hesap edemedi VİDEO









ÇOK SAYIDA EV EŞYASI BULUNDU

S.D. isimli şahsın sürücülüğünü yaptığı 34 TF 1195 plakalı araç ile şüpheli O.Y.'nin kullandığı 27 D 6814 plakalı kamyoneti durduran ekipler, araçlar içerisinde arama yaptı.



Yapılan aramalarda, araç içinden bağ evinden çalındığı tespit edilen çok sayıda ev eşyası ve silah bulundu.





UYUŞTURUCU MADDE ALMAK İÇİN HIRSIZLIK YAPTILAR

Gözaltına alınan şüpheli şahıslar Y.Ç., O.D., S.D. İ.A. ve O.Y. sorguda verdikleri ilk ifadede hırsızlık suçunu işlediklerini ve eşyaları satarak uyuşturucu madde temin edeceklerini itiraf etti.



Şüpheliler adli makamlara sevk edilirken, çalınan eşyaların sahibi olduğu tespit edilen M.Y. isimli mağdur vatandaşa ise eşyalarını teşhis etmesi üzerine eşyaları teslim edildi.





NE VAR NE YOK ÇALDILAR

Şüpheli şahısların bağ evinden çaldıkları eşyalar ise dikkat çekti. Şahısların araçlarında yapılan aramalarda 1 adet ayna, 2 adet projektör 100 watt, 9 adet tabure, 7 adet priz, 1 adet masa, 3 adet halı, 1 köşe takımı, 2 adet semaver, 1 adet kürek, 1 adet çekiç, 1 adet piknik tüpü, 1 adet duş başlığı, 5 metre dalgıç motor pompası kablosu, 3 adet priz çerçevesi, 1 adet sele, 3 adet tornavida, 1 adet bıçak, 1 adet jenaratör, 2 adet 60 amper akü, 2 adet anahtar, 1 adet Ispatul, 2 adet dalgıç motor koruma kapağı, 1 adet matkap ucu, tahmini 5 kilo üzüm, 1 çift akü takviye kablosu, 1 adet siyah renk markasız hoparlör, 1 adet av tüfeği, 17 gram esrar maddesi, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.



