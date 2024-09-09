İHA
Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı İbni Sina Mahallesi çevre yolunda meydana gelen olayda motosikletiyle seyir halinde ilerleyen Hanifi Bolat (18), direksiyon hakimiyetini kaybettikten kaldırıma çarparak yola savruldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken hayatını kaybeden Hanifi Bolat'ın cenazesi, olay yerinde yapılan işlemlerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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