Petrol
94.01
-1.15%
Euro
18.2374
-0.09%
Dolar
17.9631
0.03%
Altın
1.025
-0.19%
Borsa
2874
0.58%
Bitcoin
434.175
-0.13%
BTXN Coin
6.21
-3.86%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 21 C

    Gaziantep’te, baz istasyonlarına giren hırsızlar yakalandı

    Baz istasyonlarından yaptıkları hırsızlık ile 190 bin lira zarara neden olan şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı.
    • 16.08.2022 - 09:57
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gaziantep’te, baz istasyonlarına giren hırsızlar yakalandı

    Gaziantep’te, Akkent Mahallesi’nde 2 ayrı kuruma ait baz istasyonlarında yaşanan hırsızlık olayları, ekipleri harekete geçirdi.

    Güvenlik kameralarını mercek altına alana ekipler, şüphelilerin kimliğini tespit etti.

    Zarar 190 bin lira

    DHA’nın haberine göre; 190 bin lira zarara neden olan şüphelilerin, M.Ç. ile S.Ç. olduğu belirlendi.

    Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı.

    Gaziantep’te, baz istasyonlarına giren hırsızlar yakalandı VİDEO

    Tutuklandılar

    2 şüpheli, emniyetteki sorgulamalarının ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Gaziantep’te, baz istasyonlarına giren hırsızlar yakalandı #1


    İlginizi Çekebilir

    Düğünde twerk yapan damat salonu ayağa kaldırdı
    Gündem

    Düğünde twerk yapan damat salonu ayağa kaldırdı

    Başarılı iş adamı yeni kripto projesini anlatıyor!
    Tesla

    Başarılı iş adamı yeni kripto projesini anlatıyor!

    Hollanda'da maymun çiçeği virüsü vaka sayısı bini geçti
    Dünya

    Hollanda'da maymun çiçeği virüsü vaka sayısı bini geçti

    Görüş Bildir