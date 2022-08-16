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Gaziantep’te, baz istasyonlarına giren hırsızlar yakalandı
Baz istasyonlarından yaptıkları hırsızlık ile 190 bin lira zarara neden olan şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı.
- 16.08.2022 - 09:57
Gaziantep’te, Akkent Mahallesi’nde 2 ayrı kuruma ait baz istasyonlarında yaşanan hırsızlık olayları, ekipleri harekete geçirdi.
Güvenlik kameralarını mercek altına alana ekipler, şüphelilerin kimliğini tespit etti.
Zarar 190 bin lira
DHA’nın haberine göre; 190 bin lira zarara neden olan şüphelilerin, M.Ç. ile S.Ç. olduğu belirlendi.
Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı.
Gaziantep’te, baz istasyonlarına giren hırsızlar yakalandı VİDEO
Tutuklandılar
2 şüpheli, emniyetteki sorgulamalarının ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.