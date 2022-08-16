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Gaziantep’te, baz istasyonlarına giren hırsızlar yakalandı

Gaziantep’te, baz istasyonlarına giren hırsızlar yakalandı

Baz istasyonlarından yaptıkları hırsızlık ile 190 bin lira zarara neden olan şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı.