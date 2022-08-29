Gaziantep’te bebek arabası hırsızlığı kamerada

Bir apartmana giren şahıs, dairelerden birinin önünde bulunan bebek arabasını çaldı. Şüpheli şahsın, çaldığı bebek arabasını kucaklayarak apartmandan çıkarma anı kameraya yansıdı.

‘Bu kadarı da olmaz’ denilecek hırsızlığın adresi Gaziantep…

Şehitkamil ilçesi Seyrantepe Mahallesi’nde bulunan bir binaya giren şüpheli, dairelerden birinin önünde bulunan bebek arabasını gözüne kestirdi.

Bir süre etrafı gözetleyen şüpheli şahıs, daha sonra kucakladığı bebek arabasını çaldı.

Bebek arabasının çalındığı an kamerada

Şüphelinin bebek arabasını apartmandan çıkarma ve bölgeden uzaklaşma anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Polis araştırıyor

İHA’nın haberine göre dün sabah erken saatlerde meydana gelen bebek arabası hırsızlığı ile ilgili polis ekiplerince çalışma başlatıldı.