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    Gaziantep’te bebek arabası hırsızlığı kamerada

    Bir apartmana giren şahıs, dairelerden birinin önünde bulunan bebek arabasını çaldı. Şüpheli şahsın, çaldığı bebek arabasını kucaklayarak apartmandan çıkarma anı kameraya yansıdı.
    • 29.08.2022 - 10:10
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    Gaziantep’te bebek arabası hırsızlığı kamerada

    ‘Bu kadarı da olmaz’ denilecek hırsızlığın adresi Gaziantep…

    Şehitkamil ilçesi Seyrantepe Mahallesi’nde bulunan bir binaya giren şüpheli, dairelerden birinin önünde bulunan bebek arabasını gözüne kestirdi.

    Bir süre etrafı gözetleyen şüpheli şahıs, daha sonra kucakladığı bebek arabasını çaldı.

    Bebek arabasının çalındığı an kamerada

    Şüphelinin bebek arabasını apartmandan çıkarma ve bölgeden uzaklaşma anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

    Polis araştırıyor

    İHA’nın haberine göre dün sabah erken saatlerde meydana gelen bebek arabası hırsızlığı ile ilgili polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

    Gaziantep’te bebek arabası hırsızlığı kamerada #1

    Gaziantep’te bebek arabası hırsızlığı kamerada #2

    Gaziantep’te bebek arabası hırsızlığı kamerada #3


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