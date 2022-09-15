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    Gaziantep'te bebeklerini çöpe bırakan anne ve baba tutuklandı

    Gaziantep'te çöpte ölü bulanan bebek olayının 3 zanlısı 800 saatlik kamera incelemesiyle yakalandı. Yakalanan zanlılardan bebeğini çöpe bıraktığı tespit edilen anne ve baba tutuklandı.
    • 15.09.2022 - 00:20
    • Güncelleme : 15.09.2022 - 00:32
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    Gaziantep'te bebeklerini çöpe bırakan anne ve baba tutuklandı

    12 Eylül 2022'de Gaziantep'in Şahinbey ilçesi kırsal Kale Mahallesi'nde meydana gelen olayda, çöp atmak isteyen vatandaşlar, çöplerin arasında poşete sarılmış bir bebek olduğunu fark etmiş ve ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, poşete sarılarak çöpe bırakılan erkek bebeğin öldüğünü belirlemişti.

    Özel ekip kuruldu, 800 saatlik kamera incelemesi yapıldı

    Yaşanan olay sonrası Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, bebeği çöpe bırakan zanlıları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatıldı. Adli makamların koordinesinde olayı aydınlatmak için özel ekip kuruldu. Kurulan özel ekibin yaptığı 800 saatlik kamera incelemesi ve Kale Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşlarla yapılan yüz yüze görüşmeler sonucunda olayla ilgili 3 şüpheli tespit edildi.

    Bebeği çöpe bırakanlar anne ve baba tutuklandı

    Jandarma ekipleri, olayla ilgili olduğu belirlenen 3 zanlıyı yakalamak için operasyon başlattı. Şüpheliler, 14.09.2022 günü yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan ikisinin bebeğin anne-babası olduğu ve çöpe bebeği onların bıraktığı belirlendi.

    İHA'nın haberine göre, bebeğini çöpe bırakan anne ve baba, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

    Diğer şüpheli Cumhuriyet Savcılığı tarafından serbest bırakıldı.

    Gaziantep te bebeklerini çöpe bırakan anne ve baba tutuklandı #1

    Gaziantep te bebeklerini çöpe bırakan anne ve baba tutuklandı #2

    Gaziantep te bebeklerini çöpe bırakan anne ve baba tutuklandı #3

    Gaziantep te bebeklerini çöpe bırakan anne ve baba tutuklandı #4


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