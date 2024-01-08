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Gaziantep'te bekçilerin dur uyarısına uymayan şahıs yaralı halde yakalandı

Gaziantep'te bekçilerin dur uyarısına uymayan şahıs yaralı halde yakalandı Bekçilerin dur ihtarına uymayan ve kovalamaca esnasında görevlilere 3 el ateş eden şüpheli, bel ve bacak kısmından vurularak yaralı olarak yakalandı. Farklı suçlardan 14 yıl 8 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlenen şüpheli tutuklandı.