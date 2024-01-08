Gaziantep'te bekçilerin dur uyarısına uymayan şahıs yaralı halde yakalandı

İHA
Gaziantep'te dehşet dolu anlar yaşandı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çarşı ve Mahalle Bekçileri, 30 Aralık 2023 günü şüphelendikleri bir şahsa 'dur' ihtarında bulundu.
Yaralı halde yakalandı
Dur ihtarına uymayan şahıs, kovalamaca esnasında ekiplere 3 el ateş edince bel ve bacak kısmından vurularak yaralı olarak yakalandı.
Şüphelinin yapılan incelemesinde, farklı suçlardan 14 yıl 8 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ve 4 farklı suçtan arandığı tespit edildi.
Tutuklandı
Jandarma bölgesinde de silahlı tehdit ve hürriyeti tahdit olaylarını da gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli, adli makamlarca tutuklandı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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