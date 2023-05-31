Gaziantep'te bekçinin ölümüne neden olan kaza kamerada

Gaziantep'te korkunç bir kaza yaşandı.
Seyir halinde bulunan Mustafa Lebe idaresindeki 33 AHV 040 plakalı otomobil kontrolü kaybedip karşı şeride uçarak asfalt kamyonu ile çarpıştı.
Feci kazada her iki araç yoldan çıkarken asfalt döküm kamyonu ters döndü.
Mahalle bekçisi can verdi
Kazada, otomobili kullanan ve Nizip'te mahalle bekçisi olduğu öğrenilen Mustafa Lebe olay yerinde hayatını kaybetti.
O anlar kamerada
Nizip ilçesinde Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak görev yapan Mustafa Lebe'nin ölümüyle sonuçlanan feci kazanın asfalt döküm kamyonuna ait araç yol kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde, Lebe yönetimindeki aracın kontrolü kaybolduktan sonra karşı şeride uçarak asfalt döküm kamyonuna çarpma anları saniye saniye yer aldı.
Görüntülerin devamında asfalt döküm kamyonunun ters dönme anları da dikkat çekti.