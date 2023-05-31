Gaziantep'te bekçinin ölümüne neden olan kaza kamerada Nizip ilçesinde otomobil ile asfalt kamyonunun çarpışması sonucunda feci bir kaza yaşandı. Kazada, otomobilin sürücüsü olduğu öğrenilen çarşı ve mahalle bekçisi olay yerinde can verdi. Kaza anı anbean kameraya yansıdı.

İHA Gaziantep'te korkunç bir kaza yaşandı. Seyir halinde bulunan Mustafa Lebe idaresindeki 33 AHV 040 plakalı otomobil kontrolü kaybedip karşı şeride uçarak asfalt kamyonu ile çarpıştı. Feci kazada her iki araç yoldan çıkarken asfalt döküm kamyonu ters döndü. Mahalle bekçisi can verdi Kazada, otomobili kullanan ve Nizip'te mahalle bekçisi olduğu öğrenilen Mustafa Lebe olay yerinde hayatını kaybetti. O anlar kamerada Nizip ilçesinde Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak görev yapan Mustafa Lebe'nin ölümüyle sonuçlanan feci kazanın asfalt döküm kamyonuna ait araç yol kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Lebe yönetimindeki aracın kontrolü kaybolduktan sonra karşı şeride uçarak asfalt döküm kamyonuna çarpma anları saniye saniye yer aldı. Görüntülerin devamında asfalt döküm kamyonunun ters dönme anları da dikkat çekti.