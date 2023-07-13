Gaziantep'te bıçakladığı bekçiler tarafından vurulan saldırgan hayatını kaybetti Gaziantep'te bıçakladığı bekçiler tarafından vurulan saldırgan kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İHA

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi İncilipınar Mahallesi'ndeki bir parkta iki çarşı ve mahalle bekçisi kimlik kontrolü yaptıkları A.S. isimli şüpheli şahsın bıçaklı saldırısına uğradı.

Olay sırasında saldırgan şahıs da bekçiler tarafından silahla vurulurken bir bekçi ile saldırgan şahıs ağır yaralandı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan saldırgan yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Saldırganın suç dosyası kabarık

Konu ile ilgili Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Şehitkamil ilçemiz İncilipınar Mahallesi'nde 12.07.2023 tarihinde devriye görevi ifa eden iki çarşı ve mahalle bekçimize saldırarak yaralayan ve aralarında kasten yaralama, genel güvenliği kasten tehlikeye düşürme, görevi yaptırmamak için direnme, konut dokunulmazlığını ihlal, tehdit ve hakaret suçlarından 9 kez şüpheli olarak işlem yapıldığı anlaşılan A.S. isimli saldırgan, yaralanan personelimiz tarafından vurularak etkisiz hale getirilmiş, kaldırıldığı hastanede eks olmuştur. Olayda yaralanan ve hastaneye kaldırılan çarşı ve mahalle bekçilerimizin tedavileri devam etmekte olup gerekli tahkikat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.