Gaziantep'te bir adam önce ayaklarını sonra hayatını kaybetti

İslahiye ilçesinde kırılan ayağı şeker hastalığı nedeniyle kesilmek zorunda kalan talihsiz adam, türlü hastalıklardan kurtulamadı. 9 gün önce yatırıldığı hastanede ise yaşamını yitirdi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan, tuğla fabirasından emekli Organ Gazi Doğan'ın ayağının kırılması sonrasında şeker hastalığı nedeniyle 2 yıl arayla iki ayağı da kesildi.

7 KEZ AMELİYAT GEÇİRDİ

Doğan, bugüne kadar KOAH ve böbrek yetmezliği gibi hastalıklar nedeniyle 7 kez ameliyat olmuştu.

Sürekli diyalize giren Doğan, kimi zaman koltuk değneği, kimi zaman tekerlekli sandalyeyle ailesinin de yardımıyla hayatını sürdürdü.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

9 gün önce rahatsızlanması sonucu Gaziantep’te özel bir hastaneye kaldırılan Doğan, yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini bugün kaybetti.

AKÜLÜ ARACINA 3 AY ÖNCE KAVUŞMUŞTU

Cenazesi memleketi İslahiye’de toprağa verilen Doğan, yıllardır hayalini kurduğu akülü araca 3 ay önce kavuşmuştu.

Doğan’ın İslahiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği tarafından hediye edilen akülü araca, çocuklar gibi sevinmesi duygulandırmıştı.

"GÜLE GÜLE"

Eşinin cenazesinde gözyaşlarını tutamayana Akife Doğan’ın hayat arkadaşını cenazeden sonra “Güle güle” diyerek uğurlaması yakınlarını duygulandırdı.

"O BENİM BEKÇİMDİ"

Akülü araca çok sevindiğini söyleyen Doğan, “O bana bir çuval para verseler almam demişti. Akülü aracı kullanıyordu. Çokta kullanamadı. O benim bekçimdi” şeklinde konuştu.