Gaziantep'te bir baba tartıştığı kızını tabancayla öldürdü Nurdağı ilçesinde 55 yaşındaki İsmail Rençber, tartıştığı kızı 32 yaşındaki Hatice Rençber'i tabancayla vurarak öldürdü.

DHA

Gaziantep'te kan donduran cinayet..

Öğle saatlerinde Nurdağı'na bağlı Şatırhöyük Mahallesi’nde meydana gelen olayda, İngiltere’den tatile geldiği öğrenilen İsmail Rençber ile kızı Hatice arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

TABANCAYLA KIZINI VURDU

Tartışma sırasında İsmail Rençber, tabanca ile kızına ateş açtı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin incelemesinde Hatice Rençber'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

BABA GÖZALTINDA

Hatice Rençber'in cenazesi, yapılan inceleme sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İsmail Rençber ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)