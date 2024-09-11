Gaziantep'te bir baba tartıştığı kızını tabancayla öldürdü

DHA
Gaziantep'te kan donduran cinayet..
Öğle saatlerinde Nurdağı'na bağlı Şatırhöyük Mahallesi’nde meydana gelen olayda, İngiltere’den tatile geldiği öğrenilen İsmail Rençber ile kızı Hatice arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
TABANCAYLA KIZINI VURDU
Tartışma sırasında İsmail Rençber, tabanca ile kızına ateş açtı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin incelemesinde Hatice Rençber'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
BABA GÖZALTINDA
Hatice Rençber'in cenazesi, yapılan inceleme sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İsmail Rençber ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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