Gaziantep'te bir hastanede gerçekleşen doktora şiddet olayında 1 tutuklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep'te hastanede meydana gelen doktora şiddet olayı ile ilgili 1 kişinin tutuklandığını duyurdu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Bir doktor daha hasta ve yakınlarının saldırısına uğradı..

Bu kez adres Gaziantep oldu.

Şahinbey ilçesinde 23 Nisan Mahallesi'ndeki bir özel hastanenin acil servisine gelen aile, çocuğunu yüksek ateş şikayetiyle muayene ettirmek istedi.

20 kişi doktora saldırdı

Bu sırada aile üyeleri ve acil servis doktoru Asadullah Begoğlu arasında tartışma başladı.

Tartışmanın ardından aile üyeleri ve hastaneye gelen 20 yakını, doktor Begoğlu'na saldırdı.

Doktor yoğun bakımda

Kemer ve demir çubukla darbedilen Begoğlu ile kavgayı ayırmaya çalışan hastanenin gece müdürü Ahmet Sefa Sağlık ve güvenlik görevlisi Gökhan Hacı Yunus yaralandı.

Yaralanan Sağlık ve Yunus ayakta tedavi edilirken, ağır yaralanan ve hayati tehlikesi bulunan doktor Begoğlu ise yoğun bakımda tedavi altına alındı.

1 kişi tutuklandı

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, olayla ilgili 1 kişinin tutuklandığını duyurdu.

"Adalet gereken dersi verecek, buna inancımız tamdır"

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: