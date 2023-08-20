Bir doktor daha hasta ve yakınlarının saldırısına uğradı..
Bu kez adres Gaziantep oldu.
Şahinbey ilçesinde 23 Nisan Mahallesi'ndeki bir özel hastanenin acil servisine gelen aile, çocuğunu yüksek ateş şikayetiyle muayene ettirmek istedi.
20 kişi doktora saldırdı
Bu sırada aile üyeleri ve acil servis doktoru Asadullah Begoğlu arasında tartışma başladı.
Tartışmanın ardından aile üyeleri ve hastaneye gelen 20 yakını, doktor Begoğlu'na saldırdı.
Doktor yoğun bakımda
Kemer ve demir çubukla darbedilen Begoğlu ile kavgayı ayırmaya çalışan hastanenin gece müdürü Ahmet Sefa Sağlık ve güvenlik görevlisi Gökhan Hacı Yunus yaralandı.
Yaralanan Sağlık ve Yunus ayakta tedavi edilirken, ağır yaralanan ve hayati tehlikesi bulunan doktor Begoğlu ise yoğun bakımda tedavi altına alındı.
1 kişi tutuklandı
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, olayla ilgili 1 kişinin tutuklandığını duyurdu.
"Adalet gereken dersi verecek, buna inancımız tamdır"
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
Gaziantep'teki bir özel hastanede, hasta sebebiyle hemşirelere sözlü ve fiziki müdahale ile başlayan şiddet olayı, hasta yakını kalabalık bir grubun hastaneye gelmesiyle büyüdü. 1 hekim arkadaşımız durumu tehlike arz edecek düzeyde yaralandı, 1 görevli darbedildi.
Arkadaşlarımıza tüm sağlık çalışanları adına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Olay sebebiyle 1 kişi tutuklanmıştır. Diğer saldırganlar hakkında adli süreç ve soruşturma devam ediyor. Adalet, sağlıkta şiddet olaylarına karşı yapılan düzenlemeler doğrultusunda gereken dersi verecek, buna inancımız tamdır. Bakanlığımızın Sağlıkta Şiddete Karşı Eylem Planı büyük bir ciddiyetle yakında uygulanmaya konacak. Sağlıkta şiddeti, yasa, tedbir ve toplumsal sağduyu ile yeneceğiz.