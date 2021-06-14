Gaziantep’te bir hırsız, kuruması için asılan çamaşırları çaldı

Bahçe duvarından atlayarak site içerisine giren bir şahıs, kuruması için korkuluklara asılan çamaşırlardan beğendiklerini çalarak kayıplara karıştı.

Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Kolejtepe Mahallesi’nde bir şahıs, gece saat 04.00 sıralarında bahçe duvarından atlayarak siteye girdi.

İlk olarak site bahçesinde keşif yapan şahıs, rahat hareketlerle çevreyi kontrol etti.

Bahçedeki bankta biraz oturarak etrafa bakan şüpheli, çalacak bir şey bulamayınca bir evin pencere korkuluklarına asılı olan çamaşırlara yöneldi.

KAMERAYA YANSIDI

Pencere önüne gelerek çamaşırları kontrol ettikten sonra, beğendiği birkaç parça çamaşırı alarak kayıplara karıştı.

Annesinin akşamdan kuruması için çamaşırları astığını belirten Mehmet Hanifi, sabah uyandıklarında çamaşırların eksik olduğunu fark ettiklerini, güvenlik kamerası görüntülerine bakıldığında ise gerçeği gördüklerini ifade etti.

“POLİSE ŞİKAYET ETMEDİK”

Hanifi olaya ilişkin yaptığı açıklamada şu sözleri kaydetti:

“Görüntülerde bir hırsızın gelerek çamaşırları çaldığını gördüm. Hırsızı güvenlik kameraları baya çekmiş. Sitenin kapısından atlayarak siteye girmiş. Bizim evin penceresinin önüne gelmiş. Mağazadan alır gibi çamaşırları kontrol ediyor. Çevrede dolanıyor. Sonra çamaşırları alıp gidiyor. Bu da çamaşır hırsızıdır. Biz aile olarak bu hırsızlığa şaşırdık. Görüntülerde çok rahat davrandığı görülüyor. Hiç korkmadan da hareket ediyor. Birkaç parça çamaşırı almış. Baya komik bir hırsızlık olmuş. Hırsızı polise falan şikayet etmedik.”