Gaziantep'te bir kişi boşanma aşamasındaki karısını sokak ortasında öldürdü
İHA

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde korkunç vahşet...

Zeytinli Mahallesi'nde Nazım Ö. (44) ile boşanma aşamasındaki eşi Dilek Ö. (43) tartışmaya başladı.

Kısa sürede büyüyen tartışma evden sokağa taştı.

Nazım Ö., tartışma sırasında boşanma aşamasındaki eşi Dilek Ö.'ye pompalı tüfekle ateş etti.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Yaşanan olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Gaziantep'te bir kişi boşanma aşamasındaki karısını sokak ortasında öldürdü

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları değerlendirmede talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Dilek Ö.'nün cansız bedeni olay yerinde tamamlanan işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Katil zanlısı koca yakalandı

Olay sonrası kaçan katil zanlısı koca Nazım Ö. ise Asayiş Şube Müdürlüğü Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.