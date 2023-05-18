Gaziantep'te bir kişi boşanma aşamasındaki karısını sokak ortasında öldürdü Gaziantep'te bir kişi tartıştığı boşanma aşamasındaki karısını sokak ortasında pompalı tüfekle ateş ederek katletti. Olayın ardından kaçan katil zanlısı yakalandı.

İHA Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde korkunç vahşet... Zeytinli Mahallesi'nde Nazım Ö. (44) ile boşanma aşamasındaki eşi Dilek Ö. (43) tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma evden sokağa taştı. Nazım Ö., tartışma sırasında boşanma aşamasındaki eşi Dilek Ö.'ye pompalı tüfekle ateş etti. Olay yerinde hayatını kaybetti Yaşanan olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları değerlendirmede talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Dilek Ö.'nün cansız bedeni olay yerinde tamamlanan işlemlerinin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Katil zanlısı koca yakalandı Olay sonrası kaçan katil zanlısı koca Nazım Ö. ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.