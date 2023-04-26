Gaziantep'te bir kişi eşi ve dayısını öldürüp kayıplara karıştı Gaziantep'te Şıhlı Solmaz, önce eşi Sakine Solmaz'ı bıçakla boğazını keserek ardından da Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde eşiyle ilişkisi olduğunu öne sürdüğü dayısı Güngör Yıldız'ı tabancayla başından vurarak öldürüp, kaçtı.

DHA Gaziantep'te işlenen cinayette, kayıp damat aranıyor.. Dün gece saatlerinde 15 Temmuz Mahallesi'nde meydana gelen olayda Şıhlı Solmaz, eşi Sakine Solmaz ile dayısıyla ilişkisi olduğunu öne sürerek tartıştı. Eşinin başını bıçakla kesti Tartışma sırasında Şıhlı Solmaz, eşi Sakine Solmaz'ın başını bıçakla kesip kaçtı. Güvenlik güçlerinin yakalamak için peşine düştüğü Şıhlı Solmaz, bugün öğle saatlerinde Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine geldi. Dayısını tabancayla başından vurdu Şıhlı Solmaz, eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği dayısı Güngör Yıldız'ı Narlı Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda tabancayla başından vurup, kaçtı. Hayatını kaybetti Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Pazarcık Devlet Hastanesi'ne götürülen Güngör Yıldız, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaçan şahıs aranıyor Şıhlı Solmaz'ı yakalamak için jandarma ekipleri çalışma başlattı. Cinayetlerle ilgili soruşturma sürüyor.