Gaziantep'te bir saat önce aldığı araçla kaza yaptı

İHA

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi İncilipınar Mahallesi Sabahat Göğüş Caddesi ile Muammer Aksoy Bulvarı kesişiminde meydana gelen olayda, Okan A. idaresindeki Volkswagen marka araç ve Muhammet Fatih A. kontrolündeki Seat marka plakalı otomobil ile Vakkas B. idaresindeki Tofaş marka araç kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçların ikisi hurdaya dönerken sürücülerden Vakkas B. yaralandı.

Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan meydana gelen kazanın ardından Volkswagen marka araç içerisinde bulunan Memik Can Demir, şunları söyledi:

Biz kendi şeridimizde ilerliyorduk. Bir araç sinyal vermeden bizim şeridimize atladı. Sürücü zaten ehliyetsizmiş galiba. Biz de aracı alalı bir saat oldu. Devir işlemleri sonrası noterden yeni çıktık ve sonrasında böyle talihsiz bir olay yaşandı. Yapacak bir şey yok. Araç içerisinde ölebilirdik. Canımıza bir şey olmadı çok şükür.