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    Gaziantep'te bisikletli gencin ezilmekten kurtulduğu anlar

    Gaziantep’te bisikletle tehlikeli hareket yapan genç ezilmekten son anda kurtuldu.
    • İHA
    • 10.04.2021 - 15:59
    • Güncelleme : 10.04.2021 - 16:01
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    Gaziantep'te bisikletli gencin ezilmekten kurtulduğu anlar

    Gaziantep’te kısıtlama günü yola çıkarak yarışan gençler, tehlikeye ve yasağa aldırış etmeden bisikletin üstünde yatarak yolda ilerledi.

    YOLUN ORTASINA DÜŞTÜ

    O esnada haberden dönen İHA ekibinin önünde dengesini kaybeden bisikletli gençlerden biri yolun ortasına düştü.

    Ekip aracı düşen genci fark ederek son anda durdu. O anlar ise kameralara yansıdı.

    Gaziantep'te bisikletli gencin ezilmekten kurtulduğu anlar VİDEO

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