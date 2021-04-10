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Gaziantep'te bisikletli gencin ezilmekten kurtulduğu anlar
Gaziantep’te bisikletle tehlikeli hareket yapan genç ezilmekten son anda kurtuldu.
- İHA
- 10.04.2021 - 15:59
- Güncelleme : 10.04.2021 - 16:01
Gaziantep’te kısıtlama günü yola çıkarak yarışan gençler, tehlikeye ve yasağa aldırış etmeden bisikletin üstünde yatarak yolda ilerledi.
YOLUN ORTASINA DÜŞTÜ
O esnada haberden dönen İHA ekibinin önünde dengesini kaybeden bisikletli gençlerden biri yolun ortasına düştü.
Ekip aracı düşen genci fark ederek son anda durdu. O anlar ise kameralara yansıdı.
Gaziantep'te bisikletli gencin ezilmekten kurtulduğu anlar VİDEO