Gaziantep'te boğulan çocuk, 4 yaşındaki Ömer'e umut oldu

Doğumunun ardından kalp problemi nedeniyle ameliyata alınan bebek, 4 yaşında tekrar hastalandı. Boğularak hayatını kaybeden 14 yaşındaki çocuktan alınan doku, minik çocuğu hayata bağladı.

Gaziantep'te yaşayan anne adayı, hamileliğinin 6'ncı ayındaki doktor konrtolünde bebeğinin kalp gelişiminde problem olduğunu öğrendi.

Doktorların yaptığı detaylı kontrolde, bebeğin kalbinde delikler olduğu ve kalp kapakçığının gelişmediği ortaya çıktı.

ANNE ADAYI TAKİBE ALINDI

Bunun sonrasında hayati tehlikesi olan bebeğin, doğumun ardından ameliyat edilmesi gerektiği belirlenirken, anne adayı hamileliği boyunca takibe alındı.

Doğumun ardından ambulans uçakla İstanbul'a nakledilen Ömer bebek, ilk operasyonunu geçirdi.

HAYVANSAL KAYNAKLI KAPAKÇIK YERLEŞTİRİLDİ

Ardından 4. ayda kalp odacıkları arasındaki delik kapatılırken, kalp kapakçığı yerine suni damar ve hayvansal kaynaklı oluşturulan bir kapakçığın yerleştirilmesiyle ameliyat gerçekleştirildi.

Zaman ilerledikçe 4 yaşına gelen Ömer Yalçın, kalp kapakçığının yetersiz hale gelmesiyle koşular sonrası erken yorulmaya, kalp çarpıntıları yaşamaya başladı ve yeniden ameliyat ihtiyacı doğdu.

BOĞULARAK HAYATINI KAYBEDEN ÇOCUK UMUT OLDU

Araştırma sonucu, boğulma nedeniyle hayatını kaybeden 14 yaşındaki çocuk ile minik Ömer'in dokularının uyuştuğu belirlendi.

Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’nde Çocuk Kalp Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ali Rıza Karacı ve ekibinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonla vefat eden çocuktan alınan doku, Ömer’e yerleştirildi.

Hastanede bu yönde gerçekleştirilen ilk ameliyat, minik Ömer'i hayata bağladı.

HASTANE EKİBİNDEN JEST

Ameliyat sonrası taburcu edilen Ömer'e hastane ekibi jest yaptı.

Fanatik Galatasaraylı olan minik Ömer 'e forma hediye edildi.

"KAYBEDİLEN ÇOCUKTAN KALP KAPAĞINI DA BEN ÇIKARMIŞTIM"

Ameliyat hakkında konuşan Çocuk Kalp Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ali Rıza Karacı, “Bu hastamız 6 ayılıkken anne karnında tanısı konmuştu. İlk tanısında kalp damarlarındaki kapakların bir tanesinin olmadığı şüphesi vardı. Doğduktan sonra bu tanı teyit edildi. Doğumun 3. günü hasta Gaziantep’ten bize getirildi. Burada yaşamasını sağlayacak geçici bir ameliyat yaptık. 4. ayda ise bu olmayan kapağın yerine suni bir kalp kapağı taktık.





"İNSAN KAYNAKLI BİR DAMARLA DEĞİŞTİRDİK"

4 yaşına geldi şu anda çocuk, ancak bu ikinci ameliyatta takmış olduğumuz kalp kapağı yetmediği için bunu insan kaynaklı bir damarla değiştirdik. Şu anda ameliyatı gayet iyi geçti. 14 yaşında boğulma sonucu kaybedilen bir çocuğun kalp kapağıydı, kapağı da kendim çıkarmıştım. Yeterli düzenlemeleri yaptıktan sonra, kalp kapağını kendi doku bankamızda işledik. Bu vakamız hastanemizdeki ilk vakamızdı, gayet de güzel geçti. İnşallah bundan sonra bu tür vakaları daha sıkça yapacağız.





ORGAN BAĞIŞININ ÖNEMİNE BİR KEZ DAHA DİKKAT ÇEKİLDİ

Öncelikle aile vefat eden çocuk için çok üzüldü, dua ettiler ancak kendi çocukları için de sevindiler. Ömer taburcu olduğunda çok iyi şekilde çıktı. Vefat eden kişilerden diğer insanlara faydası olacak organları alabilmemiz lazım. Ancak hastanın kaybedildiği anda bunu aileye söylemek çok zor. Vefat eden hastaların organları diğer hastalar için hayat vadeden yapılar olduğu için bunları lütfen diğer hastaların almaları, diğer hastaların kullanmaları için ailelerin izin vermesini istiyoruz. Bu önemli bir şey çünkü vefat eden kişinin organı bir başka kişi de yaşamış oluyor. Gerçekleştirdiğimiz operasyonlarla hastane olarak ülkemizde öncü merkezlerden biri olmayı hedeflerken bunu gerçekleştirecek teknolojik altyapıya da sahip olduğumuzu ifade etmek istiyorum.” dedi.

"KENDİSİNE JEST YAPTIK"

Ameliyat sonrası minik Ömer’e forma hediye eden Dr. Sedat Yıldız, “Asistan olarak ameliyatına katıldım, süreç bizim için biraz zorlu oldu. Ameliyatı güzel geçti, ilerleyen günlerde Ömer’in daha iyi olduğunu görünce daha çok mutlu olduk. Ömer ile iletişimimiz biraz ortak payda üzerinde kurgulandı. Galatasaraylı olduğunu öğrendim, iletişimimiz daha da kuvvetlendi. Kendisine bir jest yaptık, Galatasaray forması hediye ettik. Sağlığı da yerinde olduğu sürece Ömer gibi vakalar alıp sağlığına kavuşturmak adına güzel işler başaracağımızı, umut edeceğimizi düşünüyorum.” dedi.