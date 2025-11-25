Gaziantep'te boşanma aşamasındaki eşini tabancayla vurdu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde kan donduran cinayet...

Zehra Özkan ile eşi Recep Özkan şiddetli geçimsizlik gerekçesiyle bir süredir ayrı yaşamaya başladı.

Uzaklaştırma kararı verilen Recep Özkan, sabah, eşinin yaşadığı eve geldi.

SİLAHLA EŞİNİ VURDU

Çift arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Recep Özkan, üzerinde bulundurduğu tabanca ile eşi Zehra Özkan’a ateş açtı.

Yaralanan kadın, yere yığıldı.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesinin ardından özel hastaneye kaldırılan Zehra Özkan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Zeynep Özkan'ın cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

POLİSLERE DE SİLAHLA KARŞILIK VERDİ

Olayın ardından kaçan Recep Özkan, kendisini takip eden polis ekiplerine teslim olmadı. Polislere de silahla karşılık verdiği belirtilen Recep Özkan, direnince bacağından vurularak yakalandı.

Hafif yaralanan Özkan, hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.