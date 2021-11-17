Gaziantep'te boşanmak isteyen kadın vahşice öldürüldü

Boşanma isteğini belirten genç kadın, 5 evladının gözleri önünde eşi tarafından ateş edilerek öldürüldü.

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde,bir süredir problem yaşayan Esra, Hasan Maş otomobil içerisinde tartışmaya başladı.

Tartışma Esra Maş'ın boşanma isteği üzerine alevlenerek büyümeye devam etti.

EVLATLARININ GÖZLERİ ÖNÜNDE ATEŞ ETTİ

Öfkesine hakim olamayan Hasan Maş, yaşları 2 ve 9 arasında değişen 5 çovuğunun gözleri önünde, Esra Maş'a yanındaki tabancasıyla ateş etmeye başladı.

ANNE, HAYATINI KAYBETTİ

Genç kadın evlatlarının gözleri önünde yaşamını yitirirken, saldırgan eş olay yerinden kaçtı.

Silah sesini duyanların ihbarıyla gelen sağlık ekipleri hayatını kaybeden kadının cansız bedenini morga kaldırırken, kaçan Hasan Maş ise bir süre sonra yakalanarak polis ekiplerince gözaltına alındı.

Genç kadın evlatlarının ve yakınlarının gözyaşlarıyla cenaze namazının ardından toğrağa verildi.

"KADIN ÖLÜMLERİNİN SONU GELSİN, YETER"

Kızının anlaşmazlık yaşadığı eşinden boşanmak istediğini ve bunu dile getirdiği için öldürüldüğünü belirten Demiraslan, "Kadın ölümlerinin sonu gelsin yeter artık. Ceza indirimleri ile bunlar çıkınca yine aynı şeyleri yapıyorlar. Ciğerlerimizi yakıyorlar. Yeter artık. Bizim, torunlarımızın, akrabalarımızın canını yaktı, onun da canı yansın. Kızım bana yaşadıklarını anlatınca boşanmasını söyledim. Yanıma geldi ama katil damadım gelip özür dileyip Esra'yı yine götürdü. 5 çocukları vardı ve düzeleceklerini umuyordum. Ama yine düzelmedi ve sonu böyle oldu. Devletimizden tek istediğim bu kadın cinayetleri durdurulsun” ifadelerini kullandı.













