Gaziantep'te boya yaparken düşen işçi kurtarılamadı

Oğuzeli ilçesindeki bağ evini boyamaya giden işçi, dengesini kaybederek 2'nci kattan düştü. Düştüğü uzun süre sonra fark edilen işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Gaziantep'te yaşayan 37 yaşındaki Bilal Ömer Farac, boya işi yapmak üzere bir bağ evine gitti.

Oğuzeli ilçesindeki bağ evinin ikinci kat dış cephe boya işini yapan 3 çocuk babası Farac, bir anda dengesini kaybederek yere düştü.

DÜŞTÜKTEN SAATLER SONRA FARK EDİLDİ

Yere düştükten sonra ağır yaralanan Farac, ustası tarafından uzun süre sonra fark edildi.

Durum fark edildikten sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

OLAY ANINDA CAN VERDİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları değerlendirmede yüksekten düşen işçinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Hayatını kaybeden talihsiz işçinin cenazesi, sabah saatlerinde Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.