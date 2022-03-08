Güvenevler Mahallesi üzerinde aniden defalarca drift atmaya başlayan sürücü, diğer sürücüleri hiçe saydı. Kimliği belirlenen sürücüye 9 bin 321 TL para cezası uygulandı.

Gaziantep’in Güvenevler Mahallesi 26. Cadde’de akşam saatlerinde otomobil sürücüsü aniden aracını kaydırarak defalarca drift yaptı.

Caddedeki diğer sürücüler durumu fark ederek, sürücünün driftie son vermesini bekledi.

O ANLAR KAMERADA

Sürücüler, driftin sona ermesinin ardından yoluna devam etti. Herhangi bir kaza yaşanmazken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kamera görüntülerinden önce aracın plakasını, ardından ise sürücünün kimliğini belirledi.

Gaziantep'te cadde ortasında defalarca drift atan şahsa para cezası VİDEO



9 BİN 321 TL CEZA

Polisler, yapılan araştırma sonucu ulaştığı sürücüye Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerinden 9 bin 321 TL para cezası uygulandı.



Sürücü hakkında ayrıca Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek suçundan adli işlem başlatıldı.







