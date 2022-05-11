Gaziantep'te, çaldıkları kartlarla 1 milyon lira haksız kazanç sağlayanlara operasyon

Hırsızlık yöntemi ile vatandaşların banka ve kredi kartlarını çalıp 1 milyon lira haksız kazanç sağlayan 11 şüpheliden 10’u tutuklandı.

Gaziantep’te, vatandaşları ev ve iş yerlerinden çalınan kredi veya banka kartlarıyla işlem yapıldığı ihbarları üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, konu üzerine araştırma başlattı.

Mağdurların ifadeleri alındı, banka ve kredi kartı işlemleri takip edildi.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık yöntemiyle ele banka ve kredi kartlarını ele geçiren şüphelilerin, cep telefonları üzerinden 1 milyon liralık haksız kazanç sağladığını belirledi.

Eş zamanlı operasyon düzenlendi

İHA’nın haberine göre; banka veya kredi kartlarıyla işlem yapan 11 şüphelinin kimliği tespit edildi. Savcılık kararıyla şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ele geçirilenler

11 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda; 55 banka ve kredi kartı, 15 sim kart, 12 cep telefonu ile 5 hafıza kartı ele geçirildi.

Çaldıkları kartlarla 1 milyon lira haksız kazanç sağlayanlara operasyon VİDEO

Yasa dışı bahis oynadıkları belirlendi

Jandarma ekiplerinin incelemesinde gözaltına alınan şüphelilerden 7'sinin, haksız şekilde elde ettikleri paralar ile yasa dışı bahis oynadıkları da saptandı. Bu kişilere yasa dışı bahis oynadıkları için 450 bin TL idari para cezası uygulandı.

10 şüpheli tutuklandı

Şüpheliler, sorgulamalarının ardından banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması, hırsızlık, bilişim sistemleri kullanarak nitelikli hırsızlık, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme, elektronik haberleşme kanununa muhalefet, bilişim sistemine girme, bilişim sistemini engelleme, verileri yok etme veya değiştirme suçlarından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.