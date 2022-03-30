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Gaziantep’te çalıntı otomobilden indi, kaçarken polise ateş etti

Gaziantep’te çalıntı otomobilden indi, kaçarken polise ateş etti

Çalıntı olduğu belirlenen otomobildeki C.Y. isimli şahıs, kaçarken bir yandan da polise ateş açtı. Kovalamaca sonucunda yakalanan şahsın, 41 suç kaydı olduğu öğrenildi.