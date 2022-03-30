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- Gaziantep’te çalıntı otomobilden indi, kaçarken polise ateş etti
Gaziantep’te çalıntı otomobilden indi, kaçarken polise ateş etti
Çalıntı olduğu belirlenen otomobildeki C.Y. isimli şahıs, kaçarken bir yandan da polise ateş açtı. Kovalamaca sonucunda yakalanan şahsın, 41 suç kaydı olduğu öğrenildi.
- İHA
- 30.03.2022 - 17:41
- Güncelleme : 30.03.2022 - 17:52
Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde çalıntı araçla ilerleyen şahıs, polis takibinden kaçamadı.
Takip edildiğini anlayınca araçtan inen şüpheli şahıs, polise ateş ederek kaçmaya başladı.
Kovalamaca sonucunda yakalanan şüphelinin üzerinden, 1 tabanca ile 2 fişek çıktı.
ÇALINTI ARAÇLA ÇARPTIĞI KİŞİYİ HEM YARALADI HEM SOYDU
Yapılan incelemede şahsın, 12 Mart günü Şehitkamil ilçesinde çaldığı araçla bir kişiye çarparak yaraladıktan sonra çantasını yağma ettiği tespit edildi.
Gaziantep’te çalıntı otomobilden indi, kaçarken polise ateş etti VİDEO
41 SUÇ KAYDI ÇIKTI
Gözaltına alınan C.Y. isimli şüphelinin, 41 suç kaydı bulunduğu da öğrenildi.
TUTUKLANDI
C.Y., yasal işlemlerin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.