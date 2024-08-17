Gaziantep'te çarptığı duvarın altında kalan tır sürücüsü can verdi Gaziantep'te fabrikaya yük boşaltan tır sürücüsü damperini açık unutması sonucu duvara çarptı. Aracın üzerine duvar çöken 47 yaşındaki sürücü feci şekilde yaşamını yitirdi.

İHA

Gaziantep'te 5. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada 47 yaşındaki Mustafa K., tarım ürünleri yüklü tırıyla yük boşalttıktan sonra tırın damperini açık unuttu.

Daha sonrasında tır ile ileri doğru hareket eden sürücü fabrikanın duvarına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle duvar büyük bir gürültüyle çöktü ve sürücü Mustafa K.'nin üzerine yıkıldı.

Diğer çalışanlar hemen durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından 47 yaşındaki Mustafa K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

İtfaiye ekipleri ise aracın içerisinde sıkışan sürücüyü olduğu yerden çıkardı.

Hayatını kaybeden 47 yaşındaki sürücü, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)