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    Gaziantep'te çatıdan düşen işçi, hayatını kaybetti

    Tadilat için çıktığı fabrikanın çatısından düşen 22 yaşındaki Abdullah Şahin, 10 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
    • DHA
    • 07.06.2021 - 15:08
    • Güncelleme : 07.06.2021 - 15:51
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    Gaziantep'te çatıdan düşen işçi, hayatını kaybetti

    28 Mayıs'ta Gaziantep'teki Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrikanın çatısına tadilat için çıkan 22 yaşındaki Abdullah Şahin, dengesini kaybederek, 25 metre yükseklikten beton zemine düştü.

    Ağır yaralanan Şahin, çağırılan sağlık ekibince ambulansla Gaziantep Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Şahin, bu sabah doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    CENAZESİ AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

    Abdullah Şahin'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

    Gaziantep te çatıdan düşen işçi, hayatını kaybetti #1

    Gaziantep te çatıdan düşen işçi, hayatını kaybetti #2

    Gaziantep te çatıdan düşen işçi, hayatını kaybetti #3

    Gaziantep te çatıdan düşen işçi, hayatını kaybetti #4

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