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    Gaziantep'te çatının, fırtınada uçma anı kamerada

    Fırtına nedeniyle sanayi sitesinde bulunan bazı iş yerlerinin çatısı uçtu, araçlarda hasar oluştu. Bir çatının uçma anı ve tentenin çökmesi kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 03.03.2022 - 17:24
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    Gaziantep'te çatının, fırtınada uçma anı kamerada

    Gaziantep'te akşam saatlerinde rüzgarın şiddetini artırması yaşamı olumsuz etkiledi.

    Saatteki hızı 80 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle Nurdağı Sanayi Sitesi'nde bulunan bazı iş yerlerinin çatısı uçtu.

    Can kaybı veya yaralanın olmadığı olayda, araçlar hasar gördü. Sitedeki esnaf durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ekipler, olay yerinde hasar tespit çalışması başlattı.

    İŞ YERİNİN TENTESİ ÇÖKTÜ

    Çatının uçma anı ise, bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şiddetli fırtına nedeniyle uçan çatılar ile iş yeri tentesinin çökme anı görüldü.

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    ESNAF BÜYÜK ZARAR GÖRDÜ

    Nurdağı Kaymakamı Sinan Korkmaz ise, olayın yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu. Kaymakam Korkmaz, fırtına nedeniyle iş yeri zarar gören esnaf geçmiş olsun dileklerini iletti.

    Can kaybı veya yaralanmanın olmamasının kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Korkmaz, dün akşam Meteoroloji verilerine dayanarak ilçe genelinde şiddetli rüzgar ve fırtına uyarısı yaptıklarını belirtti.

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    CAN KAYBI YOK

    Öte yandan uçan çatılarda otomobili zarar gören esnaf ise, araçlarını bırakıp kaçtıklarını ifade ederek, bazı iş yerlerinde ise, çatı minibüsün üzerine devrildiği için can kaybı yaşanmadığını belirttiler.

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