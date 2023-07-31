Gaziantep'te cenaze namazı sonrası yaşanan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı Gaziantep'te cenaze namazı sonrası aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

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İHA

Gaziantep'in Nizip ilçesinde Hazreti Ali Cami'nde kılınan Yaşar Bildirici'nin cenaze namazı sonrasında aralarında husumet bulunan iki aile arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi otomobilinden tüfek çıkartarak karşı tarafı vurmak isterken şahsa çevredekiler müdahale etti.

4 kişi yaralandı

Yaşanan arbedede tüfekten çıkan saçmalar sonucu Fatih B., Cuma B., Bahar B. ve Nimet S. yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hayati tehlikeleri yok

Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı 4 kişinin hayatı tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.